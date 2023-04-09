Які молитви обов’язково треба читати на Великдень: як правильно попросити миру та захисту від зла

Особливо важливо у цей день просити Господа про мир та злагоду

У світле свято Воскресіння Ісуса Христа віряни прославляють його та моляться до Всевишнього, аби дарував їм свою благодать. В цей день заведено просити і про мир у домі, і про здоров’я, і про відвернення лиха від родини.

На Великдень усі молитви набувають особливого значення та сили, дозволяючи людині зміцнитися у своїй вірі. Однак особливо важливо у цей святковий день читати Воскресну молитву та молитву за мир в Україні. "Телеграф" зібрав для вас усі головні молитви, які обов’язково потрібно читати на Великдень 2023. Пам’ятайте, що звертатися до Бога можна не тільки під час богослужіння у храмі, а й вдома — причому не тільки стоячи перед іконами, а й просто відчувши таку потребу.

"Христос воскрес із мертвих": Воскресна молитва, яка обов’язково читається на Великдень

"Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і сущим у гробах, життя дарував (тричі) Воскресіння Христове бачивши, поклонімось святому Господу Ісусу, єдиному безгрішному. Хресту твоєму поклоняємося, Христе, і святе воскресіння твоє оспівуємо і славимо: ти бо єси Бог наш, крім тебе іншого не знаємо, ім'я твоє називаємо. Прийдіть усі вірні, поклонімось святому Христовому воскресінню: се бо Хрестом прийшла радість всьому світу. Завжди благословляючи Господа, співаємо воскресіння Його: бо перетерпівши розп’яття, смертю смерть зруйнував" (ця молитва читається тричі)

Молитва за мир в Україні

"Боже, Творець і Отче всіх людей, ти закликаєш до себе всі народи світу. Просвіти їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир. Пробуди в них щире прагнення до розуміння та єдності. Допоможи їм прощати один одному те зло, яке вони завдавали і продовжують завдавати своїм ближнім, допоможи їм співпрацювати в справі миру, поважаючи права кожної людини в злагоді з твоєю волею. Очисти їх серця від усякої образи і ненависті. Збережи всі народи від гордині, егоїзму та ворожнечі. Нехай всі народи усвідомлюють свій обов'язок піклуватися про мир і рішуче встануть на шлях єдності, з любов'ю співпрацюючи один з одним. Благослови, Боже, тих, хто присвячує себе великій справі творіння світу. Нехай буде завжди благословенне Твоє святе Ім'я і нехай прийде в наші душі і на наші землі Твоє Царство справедливості, миру і злагоди. Амінь"

Молитва на Великдень про здоров’я та зцілення від хвороб

"У царстві небесному є джерело чудове. Хто до води доторкнеться, хто водою вмиється, з того недуги змиються. Тієї води я набрала і рабу Божому (ім’я) віддала. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь".

Молитва на благословення хліба

"Владико Святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже, благоволи освятити хліб цей Твоїм святим духовним благословенням, щоб був він усім, що споживають його, на спасення душі, на здоров'я тілесне і захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу. Милістю і щедротами єдинородного Сина Твого, що з Ним благословен єси, з пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь"

Сильна молитва на Великдень за своїх ворогів, щоб вони не робили шкоди

"Господи, допоможи, Господи, благослови світлою Пасхою, Чистими днями, радісними сльозами. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Іоанн Постник, Іоанн Богослов, Іоанн Хреститель, Іоанн багатостраждальний, Іоанн безголовий, Архангел Михайло, Архангел Гавриїл, Георгій Змієборець, Микола Чудотворець, Варвара Великомучениця, Віра, Надія, Любов та мати їхня Софія, Моліться за спільний шлях рабів Божих (імена ворогів). Вгамуйте їхню злість, приборкайте їхній гнів, вгамуйте їхню лють. Раттю своєю святою, силою непереможною, нестримною ведіть їх до згоди. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь".

Нагадаємо, що сьогодні, 9 квітня, православні християни відзначають Вербну неділю. В цей день заведено йти до храму для освячування гілочок верби, які потім захищатимуть дім від лиха та негараздів. А ще свяченою вербою б’ють і малих, і старих, щоб були здорові та щасливі. Однак важливо не тільки правильно освятити вербу, а й правильно її зберігати.