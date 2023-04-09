З Вербною неділею 9 квітня: найкращі листівки, проза та відеопривітання українською

Вербовими гілочками можна прикрасити оселю для залучення благополуччя

Світле свято Вербна неділя — це одне з головних християнських свят, яке входить до дванадесятих. Православні віряни цього дня згадують входження Ісуса Христа до Єрусалиму та його радісну зустріч мешканцями пальмовими гілками. Оскільки у наших краях з пальмами не пощастило, то символом цього свята зробили вербу, яка в цей період і розквітає.

Освячують гілочки верби під час богослужіння безпосередньо у Вербну неділю. Вважається, що священні гілочки верби відганяють недобрих людей, хвороби, дають добробут сім’ї. Раніше повідомлялося, що предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній здійснить у Вербну неділю 9 квітня божественну літургію в Києво-Печерській лаврі.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів найкрасивіші листівки та картинки з Вербною неділею, побажання всього доброго у прозі, а також зворушливі відеопривітання українською мовою.

З Вербною неділею 2023: вітання своїми словами та відео

Вітаю з Вербною Неділею та від душі бажаю бути стійкою людиною, наче міцна верба, ніколи не зазнати суму та зради, завжди прагнути до світу добра та отримувати від небес можливості для досягнення щастя та успіху.

Вітаю з Вербною Неділею. Бажаю добробуту та миру на довгі роки, бажаю, щоб гілки верби позбавили від усіх недуг та розчарувань, щоб це свято запалило яскравий вогонь любові в серці та полум’я щастя в усьому домі.

Вітаю з Вербною Неділею та бажаю щирих сподівань та добрих посмішок, міцних сил та відмінного здоров’я. Нехай свята верба наповнить твоє серце радістю, подарує твоїй сім’ї щастя та наповнить твій дім благополуччям.

Листівки та картинки на Вербну неділю 9 квітня

Раніше ми розповідали, що потрібно робити з освяченою вербою: як її правильно зберігати і що робити зі старими гілочками. А ще — про цілющі властивості верби, згідно з народними повір’ями.

Нагадаємо, що 9 квітня Світле Христове Воскресіння святкують християни західного обряду (за григоріанським календарем). Своєю чергою, православні віряни відзначають Великдень 16 квітня.