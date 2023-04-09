Какие молитвы обязательно надо читать на Пасху: как правильно попросить мира и защиты от зла

Особенно важно в этот день просить Господа о мире и согласии

В светлый праздник Воскресения Иисуса Христа верующие прославляют его и молятся ко Всевышнему, чтобы даровал им свою благодать. В этот день принято просить и о мире в доме, и о здоровье, и об отвращении беды от семьи.

На Пасху все молитвы приобретают особое значение и силу, позволяя человеку укрепиться в своей вере. Однако особенно важно в этот праздничный день читать Воскресную молитву и молитву за мир в Украине. "Телеграф" собрал для вас все главные молитвы, которые обязательно нужно читать на Пасху 2023. Помните, что обращаться к Богу можно не только во время богослужения в храме, но и дома — причем не только стоя перед иконами, но и просто почувствовав такую потребность.

"Христос воскрес из мертвых": Воскресная молитва, которая обязательно читается на Пасху

"Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. (Трижды) Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению; се бо прииде Крестом радость всему миру; всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его, распятие бо претерпев, смертию смерть разруши" (эта молитва читается трижды)

Молитва о мире в Украине

"Боже, Создатель и Отец всех людей, ты призываешь к себе все народы мира. Просвети их, чтобы среди суеты нашего времени они узнали о том, что может принести им мир. Пробуди в них искреннее стремление к пониманию и единству. Помоги им прощать друг другу то зло, которое они причиняли и продолжают причинять своим ближним, помоги им сотрудничать в деле мира, уважая права каждого человека в согласии с твоей волей. Очисти их сердца от всякой обиды и ненависти. Сохрани все народы от гордыни, эгоизма и вражды. Пусть все народы осознают свой долг заботиться о мире и решительно встанут на путь единства, с любовью сотрудничая друг с другом. Благослови, Боже, тех, кто посвящает себя великому делу созидания мира. Да будет всегда благословенно Твое святое Имя и пусть придет в наши души и на наши земли Твое Царство справедливости, мира и согласия. Аминь"

Молитва на Пасху о здоровье и исцелении от болезней

"В царстве небесном есть источник чудесный. Кто к воде прикоснется, кто водой умоется, с того недуги смоются. Той воды я набрала и рабу Божьему (имя) отдала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Молитва на благословение хлеба

"Владыко Святый, Отче Вседержителю, Предвечный Боже, благоволи освятить хлеб сей святым Твоим духовным благословением, дабы был он всем потребляющим его во спасение души, во здравие телесное и защиту против всех недугов, всякого вражеского коварства. Милостью и щедротами единородного Сына Твоего, с Ним благословен еси, с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь"

Сильная молитва на Пасху за своих врагов, чтобы они не причиняли вреда

"Господи, помоги, Господи, благослови светлой Пасхой, Чистыми днями, радостными слезами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иоанн Постник, Иоанн Богослов, Иоанн Креститель, Иоанн Многострадальный, Иоанн Безголовый, Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Георгий Змееборец, Николай Чудотворец, Варвара Великомученица, Вера, Надежда, Любовь и мать их София, Молитесь за общий путь рабов Божьих (имена врагов). Утолите их злобу, укротите их гнев, утолите их ярость. Ратью своей святой, силой непобедимой, неудержимой ведите их к согласию. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Напомним, что сегодня, 9 апреля, православные христиане отмечают Вербное воскресенье. В этот день принято идти в храм для освящения веточек вербы, которые затем будут защищать дом от бед и невзгод. А еще священной вербой бьют и малых, и старых, чтобы были здоровы и счастливы. Однако помните, что важно не только правильно освятить вербу, но и правильно ее хранить.