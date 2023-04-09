С Вербным воскресеньем 9 апреля: самые лучшие открытки, проза и видеопоздравления на украинском

Вербовыми веточками можно украсить дом для привлечения благополучия

Светлый праздник Вербное воскресенье — это один из главных христианских праздников, который входит в число двунадесятых. Православные верующие в этот день вспоминают вхождение Иисуса Христа в Иерусалим и его радостную встречу жителями пальмовыми ветвями. Так как в наших краях с пальмами не повезло, то символом этого праздника сделали вербу, которая в этот период и расцветает.

Освящают веточки вербы во время богослужения непосредственно в Вербное воскресенье. Считается, что священные веточки вербы отгоняют недобрых людей, болезни, дают благополучие семье. Ранее сообщалось, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний совершит в Вербное воскресенье 9 апреля божественную литургию в Киево-Печерской лавре.

"Телеграф" собрал для своих читателей самые красивые открытки и картинки с Вербным воскресеньем, пожелания всего доброго в прозе, а также трогательные видеопоздравления на украинском языке.

С Вербным воскресеньем 2023: поздравления своими словами и видео

Вітаю з Вербною Неділею та від душі бажаю бути стійкою людиною, наче міцна верба, ніколи не зазнати суму та зради, завжди прагнути до світу добра та отримувати від небес можливості для досягнення щастя та успіху.

Вітаю з Вербною Неділею. Бажаю добробуту та миру на довгі роки, бажаю, щоб гілки верби позбавили від усіх недуг та розчарувань, щоб це свято запалило яскравий вогонь любові в серці та полум’я щастя в усьому домі.

Вітаю з Вербною Неділею та бажаю щирих сподівань та добрих посмішок, міцних сил та відмінного здоров’я. Нехай свята верба наповнить твоє серце радістю, подарує твоїй сім’ї щастя та наповнить твій дім благополуччям.

Открытки и картинки на Вербное воскресенье 9 апреля

Раньше мы рассказывали, что нужно делать с освященной вербой: как ее правильно хранить и что делать со старыми веточками. А еще — о целебных свойствах вербы, согласно народным поверьям.

Напомним, что 9 апреля Светлое Христово Воскресенье празднуют христиане западного обряда (за григорианским календарем). В свою очередь православные верующие отмечают Пасху 16 апреля.