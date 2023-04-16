"Україна побачить світло перемоги": Зеленський привітав українців з Великоднем

Голова держави нагадав про головну українську мрію

В Україні триває цикл Великодніх свят і президент України Володимир Зеленський привітав християн, які святкують Великдень саме 16 квітня. Як і вітаючи з Великоднем за іншим обрядом, очільник держави говорив про перемогу України.

На початку промови Зеленський згадав початок російського вторгнення. "Уранці 24 лютого почалася темна ніч. І водночас почалося наше пробудження. Наша боротьба", — сказав він, зазначивши, що українці зберегли світло всередині себе.

Головним символом Великодня є перемога добра, правди та життя, йдеться в промові президента. "Цього дня рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні – щоб Україна перемогла. Ми не лише чекаємо й просимо, а здобуваємо й творимо цю перемогу самі. 417 днів. Ми вже пройшли чималий шлях. Попереду в нас чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок. Коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі", — каже він.

Сонце у мирному небі стане світлом справедливості, яке возз'єднає розділені війною родини, приведе винних до лави підсудних, відродить Україну. Закінчив свою промову президент "Молитвою характерника".

До вітань долучилися і інші високопосадовці. Зокрема про сяйво українського сонця в кожному куточку країни говорив і очільник офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше "Телеграф" показував, як відбувається освячення пасок та великодніх кошиків у Києві. А от у церкві в Запорізькій області у Комишувасі служби не буде — росіяни зруйнували її вночі.