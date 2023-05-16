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Які вишиванки носять Зеленські та Залужний: найбільш легендарні образи (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Вишиванка – важливий елемент української культури
Вишиванка – важливий елемент української культури

Перші особи держави подають приклад усім українцям, як стильно носити вишиванку в наші дні

Генетичний код української нації, одяг вільних людей, справжня душа народу… Такими епітетами часто описують вишиванку. Важливому елементу нашого національного костюма присвячено окрему дату: щороку українці святкують День вишиванки у третій четвер травня. У 2023 році свято випало на 18 число.

Вишиті сорочки давно "зійшли" з музейних вітрин та вписалися у стильні образи українців. У цьому одязі часто можна побачити головних осіб країни – президента Володимира Зеленського з першою леді Оленою Зеленською, а також головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Напередодні Дня вишиванки "Телеграф" публікує їхні легендарні образи із вишитими сорочками.

Володимир Зеленський

Вишиванка президента із символами Київської Русі від вітчизняного бренду "Етнодім" одна з найвідоміших. На одязі можна знайти кілька важливих зображень: тризуб, герб князівства Володимира Великого, символ мужності та боротьби у вигляді двох мечів, гілка калини й пшениці.

Володимир Зеленський у вишиванці
Зеленський у вишиванці із символами Київської Русі

Особливо популярними у війну стали вишиті сорочки кольору хакі. Одну з відомих вишиванок Зеленського такого відтінку прикрашають орнаменти з танками та БТР. Річ створив український бренд Indposhiv, авторство малюнка належить білоруській художниці Руфіні Базловій.

Володимир Зеленський у вишиванці з танками
Танки та БТР — незвичайний орнамент вишиванки президента

Не менш красиву вишиванку оливкового кольору створив уже згаданий бренд Etnodim. Модель називається Velych, її прикрашає дубове листя – символ сили, могутності та довголіття. Річ продали за 100 тисяч доларів на благодійному аукціоні в США.

Володимир Зеленський у вишиванці
Ще одна відома сорочка українського лідера

Олена Зеленська

Перша леді радує українців витонченими та стильними луками з елементами національного одягу, які прикрашені вишивкою. Олена Зеленська не обмежує себе у кольоровій гамі, носить як класичніші фасони, так і дизайнерські інтерпретації української вишиванки. Серед брендів, які надягає перша леді, Etnodim, Gaptuvalnya, Must Have та інші.

Олена Зеленська у вишитій сукні
Розкішна сукня з вишивкою
Олена Зеленська у вишитій сорочці
Сучасна інтерпретація вишиванки
Олена Зеленська у вишиванці
Вишиванки личать першій леді
Олена Зеленська у вишиванці
Стильний вибір Олени Зеленської — чорна вишивка на білій сорочці

Валерій Залужний

Головнокомандувача ЗСУ рідко можна побачити не у формі. Однак чудові вишиванки є й у нього в гардеробі. Так, Залужному подарували вишиванку в стилі мілітарі, створену в рамках проєкту "Вишивка в одязі видатних українців". На виробі є схожий орнамент із тим, що був на сорочці лідера ОУН Степана Бандери.

Валерій Залужний з вишиванкою
Вишиванка як у Бандери

А раніше Залужному подарували унікальну вишиванку майстрині бренду Maruna by Maria з побажанням, щоб ця річ стала справжнім оберегом сучасного отамана України. Сорочка розшита старовинними візерунками, подібні були на давній вишиванці прадіда однієї із авторок.

Валерій Залужний у вишиванці
Сучасний отаман України

Як раніше розповідав "Телеграф", український народний одяг популярний далеко за межами нашої країни. У вишиванках часто з’являються знаменитості, у тому числі Дженніфер Лопес і Біллі Айліш. Нещодавно стильною сукнею-вишиванкою похвалилася зірка серіалу "Пліткарка".

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#Вишиванка #Володимир Зеленський #День вишиванки #Олена Зеленська #Валерій Залужний