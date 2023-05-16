Які вишиванки носять Зеленські та Залужний: найбільш легендарні образи (фото)

Перші особи держави подають приклад усім українцям, як стильно носити вишиванку в наші дні

Генетичний код української нації, одяг вільних людей, справжня душа народу… Такими епітетами часто описують вишиванку. Важливому елементу нашого національного костюма присвячено окрему дату: щороку українці святкують День вишиванки у третій четвер травня. У 2023 році свято випало на 18 число.

Вишиті сорочки давно "зійшли" з музейних вітрин та вписалися у стильні образи українців. У цьому одязі часто можна побачити головних осіб країни – президента Володимира Зеленського з першою леді Оленою Зеленською, а також головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Напередодні Дня вишиванки "Телеграф" публікує їхні легендарні образи із вишитими сорочками.

Володимир Зеленський

Вишиванка президента із символами Київської Русі від вітчизняного бренду "Етнодім" одна з найвідоміших. На одязі можна знайти кілька важливих зображень: тризуб, герб князівства Володимира Великого, символ мужності та боротьби у вигляді двох мечів, гілка калини й пшениці.

Зеленський у вишиванці із символами Київської Русі

Особливо популярними у війну стали вишиті сорочки кольору хакі. Одну з відомих вишиванок Зеленського такого відтінку прикрашають орнаменти з танками та БТР. Річ створив український бренд Indposhiv, авторство малюнка належить білоруській художниці Руфіні Базловій.

Танки та БТР — незвичайний орнамент вишиванки президента

Не менш красиву вишиванку оливкового кольору створив уже згаданий бренд Etnodim. Модель називається Velych, її прикрашає дубове листя – символ сили, могутності та довголіття. Річ продали за 100 тисяч доларів на благодійному аукціоні в США.

Ще одна відома сорочка українського лідера

Олена Зеленська

Перша леді радує українців витонченими та стильними луками з елементами національного одягу, які прикрашені вишивкою. Олена Зеленська не обмежує себе у кольоровій гамі, носить як класичніші фасони, так і дизайнерські інтерпретації української вишиванки. Серед брендів, які надягає перша леді, Etnodim, Gaptuvalnya, Must Have та інші.

Розкішна сукня з вишивкою

Сучасна інтерпретація вишиванки

Вишиванки личать першій леді

Стильний вибір Олени Зеленської — чорна вишивка на білій сорочці

Валерій Залужний

Головнокомандувача ЗСУ рідко можна побачити не у формі. Однак чудові вишиванки є й у нього в гардеробі. Так, Залужному подарували вишиванку в стилі мілітарі, створену в рамках проєкту "Вишивка в одязі видатних українців". На виробі є схожий орнамент із тим, що був на сорочці лідера ОУН Степана Бандери.

Вишиванка як у Бандери

А раніше Залужному подарували унікальну вишиванку майстрині бренду Maruna by Maria з побажанням, щоб ця річ стала справжнім оберегом сучасного отамана України. Сорочка розшита старовинними візерунками, подібні були на давній вишиванці прадіда однієї із авторок.

Сучасний отаман України

Як раніше розповідав "Телеграф", український народний одяг популярний далеко за межами нашої країни. У вишиванках часто з’являються знаменитості, у тому числі Дженніфер Лопес і Біллі Айліш. Нещодавно стильною сукнею-вишиванкою похвалилася зірка серіалу "Пліткарка".