Як носити вишиванки по-сучасному: дев’ять стильних образів, які легко повторити (фото)

З вишиванкою можна скласти бездоганний лук як зі штанами, так і зі спідницею

Вишита сорочка – елемент українського національного одягу, який давно вийшов за межі костюмних стилізацій. Надягти автентичну сорочку можна хоча на свято, хоч на роботу. Луки з красивими вишиванками часто демонструє український президент Володимир Зеленський. Головне, вміти поєднувати цю річ з іншими.

Як стилізувати вишиванку, щоб образ був стильнім і сучасним? Про це розповіла стилістка Яна Платонова в своєму блозі в Instagram.

Сучасні варіанти стилізації вишитих сорочок включають як спідниці (в тому числі актуальні фасони з деніму), так і штани з джинсами. У якості верхнього шару додавайте шкіряну куртку, тренч, піджак чи жилет. Балетки на тонкій підошві, ботильйони на підборах, лофери або навіть спортивні кросівки: ця річ може комбінуватися чи не з будь-яким взуттям.

Крім того, зверніть увагу на кольорову гаму. Нині в моді безліч варіантів вишиванок, від більш класичних білих до блакитних і сірих, тож кожна знайде улюблену річ. Сама вишивка теж може бути різних відтінків. Акцентом образу стануть сорочки з контрастним поєднанням білого, чорного і червоного.

Стильні ідеї образу з вишитими сорочками

Вишиванка + джинси

Вишиванка + спідниця

Вишиванка + штани

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