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Як носити вишиванки по-сучасному: дев’ять стильних образів, які легко повторити (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Вишиванка – прикраса будь-якого аутфіту Новина оновлена 23 квітня 2023, 09:49
Вишиванка – прикраса будь-якого аутфіту. Фото Freepik

З вишиванкою можна скласти бездоганний лук як зі штанами, так і зі спідницею

Вишита сорочка – елемент українського національного одягу, який давно вийшов за межі костюмних стилізацій. Надягти автентичну сорочку можна хоча на свято, хоч на роботу. Луки з красивими вишиванками часто демонструє український президент Володимир Зеленський. Головне, вміти поєднувати цю річ з іншими.

Як стилізувати вишиванку, щоб образ був стильнім і сучасним? Про це розповіла стилістка Яна Платонова в своєму блозі в Instagram.

Сучасні варіанти стилізації вишитих сорочок включають як спідниці (в тому числі актуальні фасони з деніму), так і штани з джинсами. У якості верхнього шару додавайте шкіряну куртку, тренч, піджак чи жилет. Балетки на тонкій підошві, ботильйони на підборах, лофери або навіть спортивні кросівки: ця річ може комбінуватися чи не з будь-яким взуттям.

Крім того, зверніть увагу на кольорову гаму. Нині в моді безліч варіантів вишиванок, від більш класичних білих до блакитних і сірих, тож кожна знайде улюблену річ. Сама вишивка теж може бути різних відтінків. Акцентом образу стануть сорочки з контрастним поєднанням білого, чорного і червоного.

Стильні ідеї образу з вишитими сорочками

Вишиванка + джинси

Образ з вишиванкою
Образ з вишиванкою
Образ з вишиванкою

Вишиванка + спідниця

Образ з вишиванкою
Образ з вишиванкою
Образ з вишиванкою

Вишиванка + штани

Образ з вишиванкою

Раніше "Телеграф" розповідав, який одяг і взуття опинилися в топі трендів на весну-літо 2023 року. Створити стильний аутфіт з ними зовсім просто.

Теги:
#Мода #Вишиванка #Стиль