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Топ-6 головних трендів весни-літа 2023: які речі варто додати до гардеробу (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Створити стильний образ просто
Створити стильний образ просто. Фото Freepik

Чим тепліше стає на вулиці, тим більше шансів показати трендовий аутфіт

Простий спосіб бути актуальним – використовувати у своєму образі тренди. До того ж, у сезоні весна-літо 2023 дизайнери порадували різноманітністю тенденцій. Якісь речі залишаються з нами з минулих сезонів, інші тільки підкорюють серця стрітстайлерів.

Який одяг та взуття опинилися у топі трендів весни-літа 2023? Докладніше про це розповідає українська стилістка під ніком li.balizka в Інстаграм.

Головні тренди весни та літа:

  1. Балетки. За словами стилістки, мода на ballet shoes продовжується. До того ж, це зручно та стильно. Особливо по-новому виглядає поєднання цього взуття з джинсами.
  2. Сукні та туніки поверх штанів і джинсів. Так-так, цей тренд уже був, так ми одягалися в 2017 році, проте мода циклічна.
  3. Відразу кілька ременів. Незвичайний стилістичний прийом додає зухвалості образам.
  4. Total denim. Якщо у вас є джинсова куртка та джинси, то сміливо поєднуйте їх в одному образі. А ще стилістка радить додати кілька яскравих акцентів.
  5. Кросівки Adidas. Модниці по всьому світу полюють на модель Gazelle, але і її "сестра" Samba теж досі актуальна.
  6. Бомбер. Незамінна річ у прохолодні вечори навесні й влітку. Тож не поспішайте забирати далеко на полицю цю демісезонну куртку.
Образи з балетками
Балетки — зручно та стильно
Образ із тунікою
Стильний лайфхак
Модні кросівки
Модне взуття весни та літа 2023
Образи з джинсами
Денім – хіт сезону
Образ із ременями
Чим більше - тим краще
Образи з бомберами
Бомбер не втрачає популярності

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть актуальні цього літа. Є як жіночні, так і більш універсальні варіанти. А ще ми писали про головні тренди взуття, яке варто купити на весну.

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#Мода #Тренди