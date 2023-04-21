Топ-6 головних трендів весни-літа 2023: які речі варто додати до гардеробу (фото)

Чим тепліше стає на вулиці, тим більше шансів показати трендовий аутфіт

Простий спосіб бути актуальним – використовувати у своєму образі тренди. До того ж, у сезоні весна-літо 2023 дизайнери порадували різноманітністю тенденцій. Якісь речі залишаються з нами з минулих сезонів, інші тільки підкорюють серця стрітстайлерів.

Який одяг та взуття опинилися у топі трендів весни-літа 2023? Докладніше про це розповідає українська стилістка під ніком li.balizka в Інстаграм.

Головні тренди весни та літа:

Балетки. За словами стилістки, мода на ballet shoes продовжується. До того ж, це зручно та стильно. Особливо по-новому виглядає поєднання цього взуття з джинсами. Сукні та туніки поверх штанів і джинсів. Так-так, цей тренд уже був, так ми одягалися в 2017 році, проте мода циклічна. Відразу кілька ременів. Незвичайний стилістичний прийом додає зухвалості образам. Total denim. Якщо у вас є джинсова куртка та джинси, то сміливо поєднуйте їх в одному образі. А ще стилістка радить додати кілька яскравих акцентів. Кросівки Adidas. Модниці по всьому світу полюють на модель Gazelle, але і її "сестра" Samba теж досі актуальна. Бомбер. Незамінна річ у прохолодні вечори навесні й влітку. Тож не поспішайте забирати далеко на полицю цю демісезонну куртку.

Балетки — зручно та стильно

Стильний лайфхак

Модне взуття весни та літа 2023

Денім – хіт сезону

Чим більше - тим краще

Бомбер не втрачає популярності

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