Топ-6 головних трендів весни-літа 2023: які речі варто додати до гардеробу (фото)
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Чим тепліше стає на вулиці, тим більше шансів показати трендовий аутфіт
Простий спосіб бути актуальним – використовувати у своєму образі тренди. До того ж, у сезоні весна-літо 2023 дизайнери порадували різноманітністю тенденцій. Якісь речі залишаються з нами з минулих сезонів, інші тільки підкорюють серця стрітстайлерів.
Який одяг та взуття опинилися у топі трендів весни-літа 2023? Докладніше про це розповідає українська стилістка під ніком li.balizka в Інстаграм.
Головні тренди весни та літа:
- Балетки. За словами стилістки, мода на ballet shoes продовжується. До того ж, це зручно та стильно. Особливо по-новому виглядає поєднання цього взуття з джинсами.
- Сукні та туніки поверх штанів і джинсів. Так-так, цей тренд уже був, так ми одягалися в 2017 році, проте мода циклічна.
- Відразу кілька ременів. Незвичайний стилістичний прийом додає зухвалості образам.
- Total denim. Якщо у вас є джинсова куртка та джинси, то сміливо поєднуйте їх в одному образі. А ще стилістка радить додати кілька яскравих акцентів.
- Кросівки Adidas. Модниці по всьому світу полюють на модель Gazelle, але і її "сестра" Samba теж досі актуальна.
- Бомбер. Незамінна річ у прохолодні вечори навесні й влітку. Тож не поспішайте забирати далеко на полицю цю демісезонну куртку.
Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть актуальні цього літа. Є як жіночні, так і більш універсальні варіанти. А ще ми писали про головні тренди взуття, яке варто купити на весну.