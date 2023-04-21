Які піджаки в моді цієї весни: сім трендових варіантів, які зроблять вас найстильнішою (фото)
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Актуальний піджак стане чудовою альтернативою верхньому одягу теплою весною
Неможливо уявити весняний гардероб без піджаків чи блейзерів, а також жакетів. Останні відрізняються від перших двох тканиною та більш короткою довжиною. Цього сезону в моді багато стильних варіантів, які прикрасять будь-яку дівчину.
Як вибрати стильний піджак, жакет і блейзер на весну-2023? Детальніше про це розповідає блог про стиль mode.vise в Instagram.
Як відзначає стилістка, блейзер у класичному розумінні вже не тільки пов’язаний виключно із корпоративним офісним дрескодом. Піджаки давно стали звичною річчю в гардеробі. Їх надягають як у комплекті зі штанами або спідницею, так і в якості самостійного атрибуту образу (в поєднанні з топами, футболками, сорочками або навіть на голе тіло). З жакетами та блейзерами можна складати образи у різних стилях, адаптуючи цей елемент одягу буквально до будь-якого випадку.
Які жакети та блейзери в моді навесні 2023 року:
- Сатиновий блейзер.
- Укорочений блейзер.
- Жакет силуету пісочний годинник.
- Шкіряний або лакований блейзер.
- Оксамитовий жакет.
- Жакет-кейп.
- Блейзер з блискітками або стразами.
Раніше "Телеграф" розповідав, що важливо не лише розумітися на актуальних тенденціях, а й "відчувати" застарілі речі. Багато фасонів піджаків вже давно вийшли з моди. Неактуальний блейзер лише підкреслить недоліки фігури та вкаже на відсутність смаку.