Які піджаки в моді цієї весни: сім трендових варіантів, які зроблять вас найстильнішою (фото)

Актуальний піджак стане чудовою альтернативою верхньому одягу теплою весною

Неможливо уявити весняний гардероб без піджаків чи блейзерів, а також жакетів. Останні відрізняються від перших двох тканиною та більш короткою довжиною. Цього сезону в моді багато стильних варіантів, які прикрасять будь-яку дівчину.

Як вибрати стильний піджак, жакет і блейзер на весну-2023? Детальніше про це розповідає блог про стиль mode.vise в Instagram.

Як відзначає стилістка, блейзер у класичному розумінні вже не тільки пов’язаний виключно із корпоративним офісним дрескодом. Піджаки давно стали звичною річчю в гардеробі. Їх надягають як у комплекті зі штанами або спідницею, так і в якості самостійного атрибуту образу (в поєднанні з топами, футболками, сорочками або навіть на голе тіло). З жакетами та блейзерами можна складати образи у різних стилях, адаптуючи цей елемент одягу буквально до будь-якого випадку.

Які жакети та блейзери в моді навесні 2023 року:

Сатиновий блейзер.

Укорочений блейзер.

Жакет силуету пісочний годинник.

Шкіряний або лакований блейзер.

Оксамитовий жакет.

Жакет-кейп.

Блейзер з блискітками або стразами.

Незвичайний фасон стане акцентом образу

Короткі блейзери знову в моді

Ідеальний варіант для святкової події

Оксамит — розкішна тканина

Приталений силует знову актуальний

Шкіра — завжди ефектний вибір

Сатин — чудова знахідка для теплої весни

Раніше "Телеграф" розповідав, що важливо не лише розумітися на актуальних тенденціях, а й "відчувати" застарілі речі. Багато фасонів піджаків вже давно вийшли з моди. Неактуальний блейзер лише підкреслить недоліки фігури та вкаже на відсутність смаку.