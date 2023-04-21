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Які піджаки в моді цієї весни: сім трендових варіантів, які зроблять вас найстильнішою (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Піджак – обов’язковий атрибут весняного гардеробу
Піджак – обов’язковий атрибут весняного гардеробу. Фото Freepik

Актуальний піджак стане чудовою альтернативою верхньому одягу теплою весною

Неможливо уявити весняний гардероб без піджаків чи блейзерів, а також жакетів. Останні відрізняються від перших двох тканиною та більш короткою довжиною. Цього сезону в моді багато стильних варіантів, які прикрасять будь-яку дівчину.

Як вибрати стильний піджак, жакет і блейзер на весну-2023? Детальніше про це розповідає блог про стиль mode.vise в Instagram.

Як відзначає стилістка, блейзер у класичному розумінні вже не тільки пов’язаний виключно із корпоративним офісним дрескодом. Піджаки давно стали звичною річчю в гардеробі. Їх надягають як у комплекті зі штанами або спідницею, так і в якості самостійного атрибуту образу (в поєднанні з топами, футболками, сорочками або навіть на голе тіло). З жакетами та блейзерами можна складати образи у різних стилях, адаптуючи цей елемент одягу буквально до будь-якого випадку.

Які жакети та блейзери в моді навесні 2023 року:

  • Сатиновий блейзер.
  • Укорочений блейзер.
  • Жакет силуету пісочний годинник.
  • Шкіряний або лакований блейзер.
  • Оксамитовий жакет.
  • Жакет-кейп.
  • Блейзер з блискітками або стразами.
Образи з жакетами-кейпами
Незвичайний фасон стане акцентом образу
Образи з укороченими блейзерами
Короткі блейзери знову в моді
Образи з піджаками в стразах
Ідеальний варіант для святкової події
Образи з оксамитовими піджаками
Оксамит — розкішна тканина
Образи з піджаками приталеного крою
Приталений силует знову актуальний
Образи зі шкіряними піджаками
Шкіра — завжди ефектний вибір
Образи з сатиновими піджаками
Сатин — чудова знахідка для теплої весни

Раніше "Телеграф" розповідав, що важливо не лише розумітися на актуальних тенденціях, а й "відчувати" застарілі речі. Багато фасонів піджаків вже давно вийшли з моди. Неактуальний блейзер лише підкреслить недоліки фігури та вкаже на відсутність смаку.

Теги:
#Мода #Тренди #Піджак