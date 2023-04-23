Как носить вышиванки по-современному: девять стильных образов, которые легко повторить (фото)
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С вышиванкой можно составить безупречный лук как со штанами, так и с юбкой
Вышитая сорочка – элемент украинской национальной одежды, давно вышедший за пределы костюмных стилизаций. Надеть аутентичную сорочку можно хоть на праздник, хоть на работу. Луки с красивыми вышиванками часто демонстрирует украинский президент Владимир Зеленский. Главное, уметь сочетать эту вещь с другими.
Как стилизовать вышиванку, чтобы образ был стильным и современным? Об этом рассказала стилистка Яна Платонова в своем блоге в Instagram.
Современные варианты стилизации вышитых сорочек включают как юбки (в том числе актуальные фасоны из денима), так и брюки с джинсами. В качестве верхнего слоя добавляйте кожаную куртку, тренч, пиджак или жилет. Балетки на тонкой подошве, ботильоны на каблуке, лоферы или даже спортивные кроссовки: эта вещь может комбинироваться чуть ли не с любой обувью.
Кроме того, обратите внимание на цветовую гамму. Сейчас в моде множество вариантов вышиванок, от более классических белых до голубых и серых, так что каждая найдет любимую вещь. Сама вышивка тоже может быть разных оттенков. Акцентом образа станут сорочки с контрастным сочетанием белого, черного и красного.
Стильные идеи образа с вышитыми сорочками
Вышиванка + джинсы
Вышиванка + юбка
Вышиванка + штаны
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