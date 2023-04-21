Какие пиджаки в моде этой весной: семь трендовых вариантов, которые сделают вас самой стильной (фото)
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Актуальный пиджак станет отличной альтернативой верхней одежде теплой весной
Невозможно представить весенний гардероб без пиджаков или блейзеров, а также жакетов. Последние отличаются от первых двух тканью и более короткой длиной. В этом сезоне в моде много стильных вариантов, которые украсят любую девушку.
Как выбрать стильный пиджак, жакет и блейзер на весну-2023? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле mode.vise в Instagram.
Как отмечает стилистка, блейзер в классическом понимании уже не только связан исключительно с корпоративным офисным дресс-кодом. Пиджаки давно стали привычной вещью в гардероба. Их надевают как в комплекте с брюками или юбкой, так и в качестве самостоятельного атрибута образа (в сочетании с топами, футболками, рубашками или даже на голое тело). С жакетами и блейзерами можно составлять образы в разных стилях, адаптируя этот элемент одежды буквально к любому случаю.
Какие жакеты и блейзеры в моде весной 2023 года:
- Сатиновый блейзер.
- Укороченный блейзер.
- Жакет силуэта песочный часы.
- Кожаный или лакированный блейзер.
- Бархатный жакет.
- Жакет-кейп.
- Блейзер с блестками или стразами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что важно не только разбираться в актуальных тенденциях, а и "чувствовать" устаревшие вещи. Многие фасоны пиджаков уже давно вышли из моды. Неактуальный блейзер лишь подчеркнет недостатки фигуры и укажет на отсутствие вкуса.