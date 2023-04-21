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Какие пиджаки в моде этой весной: семь трендовых вариантов, которые сделают вас самой стильной (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Пиджак – обязательный атрибут весеннего гардероба
Пиджак – обязательный атрибут весеннего гардероба. Фото Freepik

Актуальный пиджак станет отличной альтернативой верхней одежде теплой весной

Невозможно представить весенний гардероб без пиджаков или блейзеров, а также жакетов. Последние отличаются от первых двух тканью и более короткой длиной. В этом сезоне в моде много стильных вариантов, которые украсят любую девушку.

Как выбрать стильный пиджак, жакет и блейзер на весну-2023? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле mode.vise в Instagram.

Как отмечает стилистка, блейзер в классическом понимании уже не только связан исключительно с корпоративным офисным дресс-кодом. Пиджаки давно стали привычной вещью в гардероба. Их надевают как в комплекте с брюками или юбкой, так и в качестве самостоятельного атрибута образа (в сочетании с топами, футболками, рубашками или даже на голое тело). С жакетами и блейзерами можно составлять образы в разных стилях, адаптируя этот элемент одежды буквально к любому случаю.

Какие жакеты и блейзеры в моде весной 2023 года:

  • Сатиновый блейзер.
  • Укороченный блейзер.
  • Жакет силуэта песочный часы.
  • Кожаный или лакированный блейзер.
  • Бархатный жакет.
  • Жакет-кейп.
  • Блейзер с блестками или стразами.
Образы с пиджаками-кейпами
Необычный фасон станет акцентом образа
Образы с укороченными блейзерами
Короткие блейзеры снова в моде
Образы с пиджаками в стразах
Идеальный вариант для праздничного события
Образы с бархатными пиджаками
Бархат - роскошная ткань
Образы с пиджаками приталенного кроя
Приталенный силуэт опять актуален
Образы с кожаными пиджаками
Кожа - всегда эффектный выбор
Образы с сатиновыми пиджаками
Сатин - чудесная находка для теплой весны

Ранее "Телеграф" рассказывал, что важно не только разбираться в актуальных тенденциях, а и "чувствовать" устаревшие вещи. Многие фасоны пиджаков уже давно вышли из моды. Неактуальный блейзер лишь подчеркнет недостатки фигуры и укажет на отсутствие вкуса.

Теги:
#Мода #Тренды #Пиджак