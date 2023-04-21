Какие пиджаки в моде этой весной: семь трендовых вариантов, которые сделают вас самой стильной (фото)

Актуальный пиджак станет отличной альтернативой верхней одежде теплой весной

Невозможно представить весенний гардероб без пиджаков или блейзеров, а также жакетов. Последние отличаются от первых двух тканью и более короткой длиной. В этом сезоне в моде много стильных вариантов, которые украсят любую девушку.

Как выбрать стильный пиджак, жакет и блейзер на весну-2023? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле mode.vise в Instagram.

Как отмечает стилистка, блейзер в классическом понимании уже не только связан исключительно с корпоративным офисным дресс-кодом. Пиджаки давно стали привычной вещью в гардероба. Их надевают как в комплекте с брюками или юбкой, так и в качестве самостоятельного атрибута образа (в сочетании с топами, футболками, рубашками или даже на голое тело). С жакетами и блейзерами можно составлять образы в разных стилях, адаптируя этот элемент одежды буквально к любому случаю.

Какие жакеты и блейзеры в моде весной 2023 года:

Сатиновый блейзер.

Укороченный блейзер.

Жакет силуэта песочный часы.

Кожаный или лакированный блейзер.

Бархатный жакет.

Жакет-кейп.

Блейзер с блестками или стразами.

Необычный фасон станет акцентом образа

Короткие блейзеры снова в моде

Идеальный вариант для праздничного события

Бархат - роскошная ткань

Приталенный силуэт опять актуален

Кожа - всегда эффектный выбор

Сатин - чудесная находка для теплой весны

Ранее "Телеграф" рассказывал, что важно не только разбираться в актуальных тенденциях, а и "чувствовать" устаревшие вещи. Многие фасоны пиджаков уже давно вышли из моды. Неактуальный блейзер лишь подчеркнет недостатки фигуры и укажет на отсутствие вкуса.