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Топ-6 главных трендов весны-лета 2023: какие вещи стоит добавить в гардероб (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Создать стильный образ просто
Создать стильный образ просто. Фото Freepik

Чем теплее становится на улице, тем больше шансов показать трендовый аутфит

Простой способ быть актуальной – использовать в своем образе тренды. К тому же, в сезоне весна-лето 2023 года дизайнеры порадовали разнообразием тенденций. Какие-то вещи остаются с нами с прошлых сезонов, другие лишь только покоряют сердца стритстайлеров.

Какая одежда и обувь оказалась в топе трендов весны-лета 2023? Подробнее об этом рассказывает украинская стилистка под ником li.balizka в Инстаграм.

Главные тренды весны и лета:

  1. Балетки. По словам стилистки, мода на ballet shoes продолжается. К тому же, это удобно и стильно. Особенно по-новому выглядит сочетание этой обуви с джинсами.
  2. Платья и туники поверх брюк и джинсов. Да-да, этот тренд уже был, так мы одевались в 2017 году, однако мода циклична.
  3. Сразу несколько ремней. Необычный стилистический прием добавляет дерзости в образы.
  4. Total denim. Если у вас есть джинсовая куртка и джинсы, то смело сочетайте их в одном образе. А еще стилистка советует добавить несколько ярких акцентов.
  5. Кроссовки Adidas. Модницы по всему миру охотятся за моделью Gazelle, но и ее "сестра" Samba тоже до сих пор актуальна.
  6. Бомбер. Незаменимая вещь в прохладные вечера весной и летом. Так что не спешите убирать далеко на полку эту демисезонную куртку.
Образы с балетками
Балетки - удобно и стильно
Образ с туникой
Стильный лайфхак
Модные кроссовки
Модная обувь весны и лета 2023
Образы с джинсами
Деним - хит сезона
Образ с ремнями
Чем больше - тем лучше
Образы с бомберами
Бомбер не теряет популярность

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут актуальны этим летом. Есть как женственные, так и более универсальные варианты. А еще мы писали о главных трендах обуви, которую стоит купить на весну.

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#Мода #Тренды