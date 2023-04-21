Топ-6 главных трендов весны-лета 2023: какие вещи стоит добавить в гардероб (фото)

Чем теплее становится на улице, тем больше шансов показать трендовый аутфит

Простой способ быть актуальной – использовать в своем образе тренды. К тому же, в сезоне весна-лето 2023 года дизайнеры порадовали разнообразием тенденций. Какие-то вещи остаются с нами с прошлых сезонов, другие лишь только покоряют сердца стритстайлеров.

Какая одежда и обувь оказалась в топе трендов весны-лета 2023? Подробнее об этом рассказывает украинская стилистка под ником li.balizka в Инстаграм.

Главные тренды весны и лета:

Балетки. По словам стилистки, мода на ballet shoes продолжается. К тому же, это удобно и стильно. Особенно по-новому выглядит сочетание этой обуви с джинсами. Платья и туники поверх брюк и джинсов. Да-да, этот тренд уже был, так мы одевались в 2017 году, однако мода циклична. Сразу несколько ремней. Необычный стилистический прием добавляет дерзости в образы. Total denim. Если у вас есть джинсовая куртка и джинсы, то смело сочетайте их в одном образе. А еще стилистка советует добавить несколько ярких акцентов. Кроссовки Adidas. Модницы по всему миру охотятся за моделью Gazelle, но и ее "сестра" Samba тоже до сих пор актуальна. Бомбер. Незаменимая вещь в прохладные вечера весной и летом. Так что не спешите убирать далеко на полку эту демисезонную куртку.

Балетки - удобно и стильно

Стильный лайфхак

Модная обувь весны и лета 2023

Деним - хит сезона

Чем больше - тем лучше

Бомбер не теряет популярность

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