Топ-6 главных трендов весны-лета 2023: какие вещи стоит добавить в гардероб (фото)
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Чем теплее становится на улице, тем больше шансов показать трендовый аутфит
Простой способ быть актуальной – использовать в своем образе тренды. К тому же, в сезоне весна-лето 2023 года дизайнеры порадовали разнообразием тенденций. Какие-то вещи остаются с нами с прошлых сезонов, другие лишь только покоряют сердца стритстайлеров.
Какая одежда и обувь оказалась в топе трендов весны-лета 2023? Подробнее об этом рассказывает украинская стилистка под ником li.balizka в Инстаграм.
Главные тренды весны и лета:
- Балетки. По словам стилистки, мода на ballet shoes продолжается. К тому же, это удобно и стильно. Особенно по-новому выглядит сочетание этой обуви с джинсами.
- Платья и туники поверх брюк и джинсов. Да-да, этот тренд уже был, так мы одевались в 2017 году, однако мода циклична.
- Сразу несколько ремней. Необычный стилистический прием добавляет дерзости в образы.
- Total denim. Если у вас есть джинсовая куртка и джинсы, то смело сочетайте их в одном образе. А еще стилистка советует добавить несколько ярких акцентов.
- Кроссовки Adidas. Модницы по всему миру охотятся за моделью Gazelle, но и ее "сестра" Samba тоже до сих пор актуальна.
- Бомбер. Незаменимая вещь в прохладные вечера весной и летом. Так что не спешите убирать далеко на полку эту демисезонную куртку.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут актуальны этим летом. Есть как женственные, так и более универсальные варианты. А еще мы писали о главных трендах обуви, которую стоит купить на весну.