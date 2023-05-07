Готуємось до Дня вишиванки: як вписати національний одяг у стильний сучасний образ (фото)

Стилістка показала кілька красивих варіантів луків з вишиванками, які легко повторити

Вишиванка – елемент національного українського одягу, відомий на весь світ. При вмілій стилізації з вишитою сорочкою можна скласти гарний образ для роботи або прогулянки. Особливо актуальне це питання напередодні Дня вишиванки, який в 2023 році відзначається 18 травня.

Як скласти стильний та сучасний образ з українською вишиванкою? Красивими ідеями, які легко повторити, ділиться стилістка під ніком anna.le.nova в Instagram.

Головний атрибут національного костюма можна використовувати не лише для тематичних фотосесій та зйомок історичного фільму. Вишиванка – досить зручна річ, яка відмінно поєднується з іншими елементами сучасного базового гардеробу.

З якими речами можна скласти стильний сучасний образ із вишитою сорочкою:

Зі спідницею будь-якої довжини (відмінний варіант – денім).

З піджаками та жакетами.

З джинсами й штанами.

З шортами.

З сукнею-комбінацією.

Крім того, сучасні бренди пропонують безліч варіантів речей з національною вишивкою. Ви можете вписати у свої аутфіти не лише традиційну сорочку, а навіть вишитий комбінезон. Вишиванка однаково вдало пасує як із взуттям на низькому ходу, так і з туфлями на підборах або ботильйонами.

Не забудьте завершити образ із вишиванкою аксесуарами. Вибирайте актуальні фасони сумок, прикраси та ремені.

Образи з червоною вишиванкою

Альтернатива традиційній сорочці

Чорний, білий та червоний — безпрограшний мікс

Штани або спідниця — вибір за вами

Денім личить ідеально

Доречний і підбор, і балетки

Вишиванка легко впишеться в кежуал-образ

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