Готуємось до Дня вишиванки: як вписати національний одяг у стильний сучасний образ (фото)
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Стилістка показала кілька красивих варіантів луків з вишиванками, які легко повторити
Вишиванка – елемент національного українського одягу, відомий на весь світ. При вмілій стилізації з вишитою сорочкою можна скласти гарний образ для роботи або прогулянки. Особливо актуальне це питання напередодні Дня вишиванки, який в 2023 році відзначається 18 травня.
Як скласти стильний та сучасний образ з українською вишиванкою? Красивими ідеями, які легко повторити, ділиться стилістка під ніком anna.le.nova в Instagram.
Головний атрибут національного костюма можна використовувати не лише для тематичних фотосесій та зйомок історичного фільму. Вишиванка – досить зручна річ, яка відмінно поєднується з іншими елементами сучасного базового гардеробу.
З якими речами можна скласти стильний сучасний образ із вишитою сорочкою:
- Зі спідницею будь-якої довжини (відмінний варіант – денім).
- З піджаками та жакетами.
- З джинсами й штанами.
- З шортами.
- З сукнею-комбінацією.
Крім того, сучасні бренди пропонують безліч варіантів речей з національною вишивкою. Ви можете вписати у свої аутфіти не лише традиційну сорочку, а навіть вишитий комбінезон. Вишиванка однаково вдало пасує як із взуттям на низькому ходу, так і з туфлями на підборах або ботильйонами.
Не забудьте завершити образ із вишиванкою аксесуарами. Вибирайте актуальні фасони сумок, прикраси та ремені.
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