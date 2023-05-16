Какие вышиванки носят Зеленские и Залужный: самые легендарные образы (фото)

Первый лица государства подают пример всем украинцам, как стильно носить вышиванку в наши дни

Генетический код украинской нации, одежда свободных людей, настоящая душа народа… Такими эпитетами часто описывают вышиванку. Важному элементу нашего национального костюма посвящена отдельная дата: ежегодно украинцы празднуют День вышиванки в третий четверг мая. В 2023 году праздник выпал на 18 число.

Вышитые сорочки давно "сошли" с музейных витрин и вписались в стильные образы украинцев. В этой одежде часто можно увидеть главных лиц страны – президента Владимира Зеленского с первой леди Еленой Зеленской, а также главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В преддверии Дня вышиванки "Телеграф" публикует их легендарные образы с вышитыми сорочками.

Владимир Зеленский

Вышиванка президента с символами Киевской Руси от отечественного бренда "Етнодім" одна из самых известных. На одежде можно найти несколько важных изображений: тризуб, герб княжества Владимира Великого, символ мужества и борьбы в виде двух мечей, ветка калины и пшеницы.

Зеленский в вышиванке с символами Киевской Руси

Особенно популярны в войну стали вышитые сорочки цвета хаки. Одну из известных вышиванок Зеленского такого оттенка украшают орнаменты с танками и БТР. Вещь создал украинский бренд Indposhiv, авторство рисунка принадлежит белорусской художнице Руфине Базловой.

Танки и БТР - необычный орнамент вышиванки президента

Не менее красивую вышиванку оливкового цвета создал уже упомянутый бренд Etnodim. Модель называется Velych, ее украшают дубовые листья – символ силы, могучести и долголетия. Вещь продали за 100 тысяч долларов на благотворительном аукционе в США.

Еще одна известная сорочка украинского лидера

Елена Зеленская

Первая леди радует украинцев утонченными и стильными луками с элементами национальной одежды, которые украшены вышивкой. Елена Зеленская не ограничивает себя в цветовой гамме, носит как более классические фасоны, так и дизайнерские интерпретации украинской вышитой сорочки. Среди брендов, которые надевает первая леди, Etnodim, Gaptuvalnya, Must Have и другие.

Роскошное платье с вышивкой

Современная интерпретация вышиванки

Вышиванки к лицу первой леди

Стильный выбор Елены Зеленской - черная вышивка на белой сорочке

Валерий Залужный

Главнокомандующего ВСУ редко можно увидеть не в форме. Однако примечательные вышиванки есть и у него в гардеробе. Так, Залужному подарили вышитую сорочку в стиле милитари, созданную в рамках проекта "Вишивка в одязі видатних українців". На изделии есть схожий орнамент с тем, что был на рубашке лидера ОУН Степана Бандеры.

Вышиванка как у Бандеры

А ранее Залужному преподнесли в подарок уникальную вышиванку мастерицы бренда Maruna by Maria с пожеланием, чтобы эта вещь стала настоящим оберегом современного атамана Украины. Сорочка расшита старинными узорами, подобные были на давней вышиванке прадеда одной из создательниц.

Современный атаман Украины

Как ранее рассказывал "Телеграф", украинская народная одежда популярна далеко за пределами нашей страны. В вышитых сорочках часто появляются знаменитости, в том числе Дженнифер Лопес и Билли Айлиш. Недавно стильным платьем-вышиванкой похвасталась звезда сериала "Сплетница".