Укр

Какие вышиванки носят Зеленские и Залужный: самые легендарные образы (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вышиванка – важный элемент украинской культуры
Вышиванка – важный элемент украинской культуры

Первый лица государства подают пример всем украинцам, как стильно носить вышиванку в наши дни

Генетический код украинской нации, одежда свободных людей, настоящая душа народа… Такими эпитетами часто описывают вышиванку. Важному элементу нашего национального костюма посвящена отдельная дата: ежегодно украинцы празднуют День вышиванки в третий четверг мая. В 2023 году праздник выпал на 18 число.

Вышитые сорочки давно "сошли" с музейных витрин и вписались в стильные образы украинцев. В этой одежде часто можно увидеть главных лиц страны – президента Владимира Зеленского с первой леди Еленой Зеленской, а также главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В преддверии Дня вышиванки "Телеграф" публикует их легендарные образы с вышитыми сорочками.

Владимир Зеленский

Вышиванка президента с символами Киевской Руси от отечественного бренда "Етнодім" одна из самых известных. На одежде можно найти несколько важных изображений: тризуб, герб княжества Владимира Великого, символ мужества и борьбы в виде двух мечей, ветка калины и пшеницы.

Владимир Зеленский в вышиванке
Зеленский в вышиванке с символами Киевской Руси

Особенно популярны в войну стали вышитые сорочки цвета хаки. Одну из известных вышиванок Зеленского такого оттенка украшают орнаменты с танками и БТР. Вещь создал украинский бренд Indposhiv, авторство рисунка принадлежит белорусской художнице Руфине Базловой.

Владимир Зеленский в вышиванке с танками
Танки и БТР - необычный орнамент вышиванки президента

Не менее красивую вышиванку оливкового цвета создал уже упомянутый бренд Etnodim. Модель называется Velych, ее украшают дубовые листья – символ силы, могучести и долголетия. Вещь продали за 100 тысяч долларов на благотворительном аукционе в США.

Владимир Зеленский в вышиванке
Еще одна известная сорочка украинского лидера

Елена Зеленская

Первая леди радует украинцев утонченными и стильными луками с элементами национальной одежды, которые украшены вышивкой. Елена Зеленская не ограничивает себя в цветовой гамме, носит как более классические фасоны, так и дизайнерские интерпретации украинской вышитой сорочки. Среди брендов, которые надевает первая леди, Etnodim, Gaptuvalnya, Must Have и другие.

Елена Зеленская в вышитом платье
Роскошное платье с вышивкой
Елена Зеленская в вышитой рубашке
Современная интерпретация вышиванки
Елена Зеленская в вышиванке
Вышиванки к лицу первой леди
Елена Зеленская в вышиванке
Стильный выбор Елены Зеленской - черная вышивка на белой сорочке

Валерий Залужный

Главнокомандующего ВСУ редко можно увидеть не в форме. Однако примечательные вышиванки есть и у него в гардеробе. Так, Залужному подарили вышитую сорочку в стиле милитари, созданную в рамках проекта "Вишивка в одязі видатних українців". На изделии есть схожий орнамент с тем, что был на рубашке лидера ОУН Степана Бандеры.

Валерий Залужный с вышиванкой
Вышиванка как у Бандеры

А ранее Залужному преподнесли в подарок уникальную вышиванку мастерицы бренда Maruna by Maria с пожеланием, чтобы эта вещь стала настоящим оберегом современного атамана Украины. Сорочка расшита старинными узорами, подобные были на давней вышиванке прадеда одной из создательниц.

Валерий Залужный в вышиванке
Современный атаман Украины

Как ранее рассказывал "Телеграф", украинская народная одежда популярна далеко за пределами нашей страны. В вышитых сорочках часто появляются знаменитости, в том числе Дженнифер Лопес и Билли Айлиш. Недавно стильным платьем-вышиванкой похвасталась звезда сериала "Сплетница".

Теги:
#Вышиванка #Владимир Зеленский #День вышиванки #Елена Зеленская #Валерий Залужный