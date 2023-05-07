Готовимся ко Дню вышиванки: как вписать национальную одежду в стильный современный образ (фото)

Стилист показала несколько красивых вариантов луков с вышиванками, которые легко повторить

Вышиванка – элемент национальной украинской одежды, известный на весь мир. При умелой стилизации с вышитой сорочкой можно составить красивый образ для работы или прогулки. Особенно актуален этот вопрос в преддверии Дня вышиванки, который в 2023 году отмечается 18 мая.

Как составить стильный и современный образ с украинской вышиванкой? Красивыми идеями, которые легко повторить, делится стилистка под ником anna.le.nova в Instagram.

Главный атрибут национального костюма можно использовать не только для тематических фотосессий или съемок исторического фильма. Вышиванка – довольно удобна вещь, которая отлично сочетается с другими элементами базового современного гардероба.

С какими вещами можно составить стильный современный образ с вышитой сорочкой:

С юбкой любой длины (отличный вариант – деним).

С пиджаками и жакетами.

С джинсами и брюками.

С шортами.

С платьем-комбинацией.

Кроме того, современные бренды предлагают уйму вариантов вещей с национальной вышивкой. Вы можете вписать в свои аутфиты не только традиционную сорочку, а даже вышитый комбинезон. Вышиванка одинаково удачно смотрится как с обувь на низком ходу, так и с туфлями на каблуке или ботильонами.

Не забудьте завершить образ с вышиванкой аксессуарами. Выбирайте актуальные фасоны сумок, украшения и ремни.

Образы с красной вышиванкой

Альтернатива традиционной сорочке

Черный, белый и красный - беспроигрышный микс

Брюки или юбка - выбор за вами

Деним подойдет идеально

Уместен и каблук, и балетки

Вышиванка легко впишется в кэжуал-образ

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