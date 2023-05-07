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Готовимся ко Дню вышиванки: как вписать национальную одежду в стильный современный образ (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Этномотивы в образе – всегда хорошее решение Новость обновлена 07 мая 2023, 16:09
Этномотивы в образе – всегда хорошее решение. Фото Freepik

Стилист показала несколько красивых вариантов луков с вышиванками, которые легко повторить

Вышиванка – элемент национальной украинской одежды, известный на весь мир. При умелой стилизации с вышитой сорочкой можно составить красивый образ для работы или прогулки. Особенно актуален этот вопрос в преддверии Дня вышиванки, который в 2023 году отмечается 18 мая.

Как составить стильный и современный образ с украинской вышиванкой? Красивыми идеями, которые легко повторить, делится стилистка под ником anna.le.nova в Instagram.

Главный атрибут национального костюма можно использовать не только для тематических фотосессий или съемок исторического фильма. Вышиванка – довольно удобна вещь, которая отлично сочетается с другими элементами базового современного гардероба.

С какими вещами можно составить стильный современный образ с вышитой сорочкой:

  • С юбкой любой длины (отличный вариант – деним).
  • С пиджаками и жакетами.
  • С джинсами и брюками.
  • С шортами.
  • С платьем-комбинацией.

Кроме того, современные бренды предлагают уйму вариантов вещей с национальной вышивкой. Вы можете вписать в свои аутфиты не только традиционную сорочку, а даже вышитый комбинезон. Вышиванка одинаково удачно смотрится как с обувь на низком ходу, так и с туфлями на каблуке или ботильонами.

Не забудьте завершить образ с вышиванкой аксессуарами. Выбирайте актуальные фасоны сумок, украшения и ремни.

Образы с красной вышиванкой
Образы с красной вышиванкой
Образы с комбинезоном с вышивкой
Альтернатива традиционной сорочке
Стильные образы с вышиванками
Черный, белый и красный - беспроигрышный микс
Стильные образы с вышиванками
Брюки или юбка - выбор за вами
Стильные образы с вышиванками
Деним подойдет идеально
Стильные образы с вышиванками
Уместен и каблук, и балетки
Стильные образы с вышиванками
Вышиванка легко впишется в кэжуал-образ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет в трендах летом 2023 года. Некоторые вещи можно добавить в свой гардероб уже сегодня.

Теги:
#Мода #Вышиванка #Стиль #День вышиванки