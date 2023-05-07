Готовимся ко Дню вышиванки: как вписать национальную одежду в стильный современный образ (фото)
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Стилист показала несколько красивых вариантов луков с вышиванками, которые легко повторить
Вышиванка – элемент национальной украинской одежды, известный на весь мир. При умелой стилизации с вышитой сорочкой можно составить красивый образ для работы или прогулки. Особенно актуален этот вопрос в преддверии Дня вышиванки, который в 2023 году отмечается 18 мая.
Как составить стильный и современный образ с украинской вышиванкой? Красивыми идеями, которые легко повторить, делится стилистка под ником anna.le.nova в Instagram.
Главный атрибут национального костюма можно использовать не только для тематических фотосессий или съемок исторического фильма. Вышиванка – довольно удобна вещь, которая отлично сочетается с другими элементами базового современного гардероба.
С какими вещами можно составить стильный современный образ с вышитой сорочкой:
- С юбкой любой длины (отличный вариант – деним).
- С пиджаками и жакетами.
- С джинсами и брюками.
- С шортами.
- С платьем-комбинацией.
Кроме того, современные бренды предлагают уйму вариантов вещей с национальной вышивкой. Вы можете вписать в свои аутфиты не только традиционную сорочку, а даже вышитый комбинезон. Вышиванка одинаково удачно смотрится как с обувь на низком ходу, так и с туфлями на каблуке или ботильонами.
Не забудьте завершить образ с вышиванкой аксессуарами. Выбирайте актуальные фасоны сумок, украшения и ремни.
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