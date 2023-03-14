Келли Разерфорд из сериала "Сплетница" показала свое украинское платье-вышиванку (фото)

Звезда пополнила ряды селебрита, имеющих в гардеробе традиционный элемент украинской одежды

Известная американская актриса Келли Разерфорд, прославившаяся благодаря съемкам в подростковом сериале "Сплетница" (сыграла Лили ван дер Вудсен) и телесериале "Район Мелроуз" (выполнила роль Меган Льюис Мансини), появилась на благотворительном мероприятии в платье дизайнера. Таким образом 54-летняя знаменитость пополнила ряды звезд, которым нравится украинская традиционная одежда.

Фото с благотворительного инвента в Палм-Бич появилось накануне на странице актрисы в Instagram. На нем звезда позирует в голубом платье-вышиванке, созданном украинским дизайнером Юлией Магдич.

Под постом накопилось немало комментариев от украинцев, которые благодарят американскую знаменитость за поддержку Украины. Также комментаторы отмечают, что платье действительно замечательное и очень подходит актрисе.

На официальном сайте бренда цена такого наряда – более 100 тыс. грн. Размеры доступны совершенно разные.

Отреагировала на фото знаменитости и сама дизайнер. В своем Instagram она пишет, что на создание платья-вышиванки василькового цвета, вышитого черно-белыми маками, понадобился 21 км нитей. Но это не главное, потому что Магдич акцентирует внимание на другом важном моменте: "Часто ли Вы видите звезд, появляющихся в национальной одежде на красной дорожке? Ведь обычно это кутюрные платья. Украинская вышиванка может стать пионером этой модной тенденции. Очевидно, что на культурном фронте мы побеждаем, как и на основном. А церемония Оскар, очевидно, в этом году щедро проплачена кропленными кровью деньгами", — пишет украинский дизайнер.

Раньше мы рассказывали о звездах мирового масштаба, в гардеробах которых есть украинские вышиванки. Среди селебрита, которым пришелся по душе украинский национальный орнамент, например, Сальма Хайек, Мила Кунис и Деми Мур.