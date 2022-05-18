Деми Мур, Сальма Хайек, Мила Кунис: 8 знаменитостей, в гардеробе которых есть украинская вышиванка (фото)

Вішитую одежду любят известные актрисы, супермодели и певицы

Каждый год в третий четверг мая в Украине отмечается День вышиванки — украинской национальной одежды. В 2022 году праздник выпадает на 19 мая.

Украинские традиционные наряды настолько красивые и стильные, что их предпочитают носить мировые звезды. Это и голливудские актрисы, и супермодели, и знаменитые исполнительницы.

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В каких традиционных и символических нарядах позируют мировые знаменитости? "Телеграф" подготовил для вас подборку селебрити, в гардеробе которых есть вышиванки. Они с гордостью носят их.

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс выбрала короткое платье-вышиванку от Vita Kin с разноцветным орнаментом

Актриса в белой вышиванке с орнаментом "киевские каштаны"

Клаудиа Шиффер

Клаудиа Шиффер выбрала платье-вышиванку синего цвета украино-американской марки March11

Мила Кунис

Мила Кунис в белой рубашке с синей вышивкой

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун часто выбирает вышитые платья

А также актриса ранее надевала белое платье-вышиванку

Деми Мур

Деми Мур в стильном зеленом платье с салатовой вышивкой и откровенным вырезом от Vita Kin

Актриса пополнила свой гардероб ярким желтым платьем-вышиванкой

Джордан Данн

Модель Джордан Данн подчеркнула стройные ноги кокетливым черным мини-платьем с яркой вышивкой от Vita Kin

Сальма Хайек

Сальма Хайек в белой вышиванке, расшитой красной нитью

Актриса в изумрудной вышиванке

Хелен Миррен

Хелен Миррен продемонстрировала эффектный образ в платье с вышивкой от бренда Eponine

Напомним, что в прошлом году в мирной Украине на День независимости своими нарядами с украинскими орнаментами хвастались народные депутаты.