Деми Мур, Сальма Хайек, Мила Кунис: 8 знаменитостей, в гардеробе которых есть украинская вышиванка (фото)
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Вішитую одежду любят известные актрисы, супермодели и певицы
Каждый год в третий четверг мая в Украине отмечается День вышиванки — украинской национальной одежды. В 2022 году праздник выпадает на 19 мая.
Украинские традиционные наряды настолько красивые и стильные, что их предпочитают носить мировые звезды. Это и голливудские актрисы, и супермодели, и знаменитые исполнительницы.
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В каких традиционных и символических нарядах позируют мировые знаменитости? "Телеграф" подготовил для вас подборку селебрити, в гардеробе которых есть вышиванки. Они с гордостью носят их.
Кэтрин Зета-Джонс
Клаудиа Шиффер
Мила Кунис
Риз Уизерспун
Деми Мур
Джордан Данн
Сальма Хайек
Хелен Миррен
Напомним, что в прошлом году в мирной Украине на День независимости своими нарядами с украинскими орнаментами хвастались народные депутаты.