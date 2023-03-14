Келлі Разерфорд із серіалу "Пліткарка" показала свою українську сукню-вишиванку (фото)

Зірка поповнила ряди селебриті, які мають у гардеробі традиційний елемент українського одягу

Відома американська актриса Келлі Разерфорд, яка прославилася завдяки зйомкам у підлітковому серіалі "Пліткарка" (зіграла Лілі ван дер Вудсен) і телесеріалі "Район Мелроуз" (виконала роль Меган Льюїс Мансіні), з’явилася на благодійному заході у сукні-вишиванці від відомої української дизайнерки. Таким чином 54-річна знаменитість поповнила ряди зірок, яким до вподоби український традиційний одяг.

Фото з благодійного івенту у Палм-Біч з’явилося напередодні на сторінці актриси в Instagram. На ньому зірка позує у блакитній сукні-вишиванці, створеній українською дизайнеркою Юлією Магдич.

Під дописом назбиралося чимало коментарів від українців, які дякують американській знаменитості за підтримку України. Також коментатори наголошують на тому, що сукня дійсно чудова і дуже пасує акторці.

На офіційному сайті бренду ціна такого вбрання — понад 100 тис. грн. Розміри доступні абсолютно різні.

Відреагувала на фото знаменитості й сама дизайнерка. У своєму Instagram вона пише, що на створення сукні-вишиванки волошкового кольору, вишитої чорно-білими маками, знадобився 21 км ниток. Але це не головне, бо Магдич акцентує увагу на іншому важливому моменті: "Чи часто Ви бачите зірок, що з’являються в національному одязі на червоному хіднику? Адже зазвичай це кутюрні сукні. Українська вишиванка може стати піонером цієї модної тенденції. Вочевидь, що на культурному фронті ми перемагаємо, як і на основному. А церемонія Оскар, вочевидь, цього року щедро проплачена кропленими кров’ю грішми", — пише українська дизайнерка.

Раніше ми розповідали про зірок світового масштабу, у гардеробах яких є українські вишиванки. Серед селебриті, яким припав до душі український національний орнамент, наприклад, Сальма Хайєк, Міла Куніс та Демі Мур.