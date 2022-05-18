Демі Мур, Сальма Хайєк, Міла Куніс: 8 знаменитостей, у гардеробі яких є українська вишиванка (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 12
Вишитий одяг люблять відомі актриси, супермоделі та співачки
Щороку третього четверга травня в Україні відзначається День вишиванки — українського національного одягу. 2022 року свято випадає на 19 травня.
Українське традиційне вбрання настільки красиве і стильне, що його воліють носити світові зірки. Це і голлівудські актриси, і супермоделі, і відомі виконавиці.
Чому росії не виграти війну проти України?
У яких традиційних та символічних вбраннях позують світові знаменитості? "Телеграф" підготував для вас вибірку селебріті, в гардеробі яких є вишиванки. Вони з гордістю носять їх.
Кетрін Зета-Джонс
Клаудіа Шиффер
Міла Куніс
Різ Візерспун
Демі Мур
Джордан Данн
Сальма Хайєк
Гелен Міррен
Нагадаємо, що минулого року у мирній Україні на День незалежності своїми нарядами з українськими орнаментами хвалилися народні депутати.