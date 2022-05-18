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Демі Мур, Сальма Хайєк, Міла Куніс: 8 знаменитостей, у гардеробі яких є українська вишиванка (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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День вишиванки цього року відзначається 19 травня
День вишиванки цього року відзначається 19 травня

Вишитий одяг люблять відомі актриси, супермоделі та співачки

Щороку третього четверга травня в Україні відзначається День вишиванки — українського національного одягу. 2022 року свято випадає на 19 травня.

Українське традиційне вбрання настільки красиве і стильне, що його воліють носити світові зірки. Це і голлівудські актриси, і супермоделі, і відомі виконавиці.

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У яких традиційних та символічних вбраннях позують світові знаменитості? "Телеграф" підготував для вас вибірку селебріті, в гардеробі яких є вишиванки. Вони з гордістю носять їх.

Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс обрала коротку сукню-вишиванку від Vita Kin із різнокольоровим орнаментом
Кетрін Зета-Джонс обрала коротку сукню-вишиванку від Vita Kin із різнокольоровим орнаментом
Актриса у білій вишиванці з орнаментом "київські каштани"
Актриса у білій вишиванці з орнаментом "київські каштани"

Клаудіа Шиффер

Клаудіа Шиффер вибрала сукню-вишиванку синього кольору українсько-американської марки March11
Клаудіа Шиффер вибрала сукню-вишиванку синього кольору українсько-американської марки March11

Міла Куніс

Міла Куніс у білій сорочці з синьою вишивкою
Міла Куніс у білій сорочці з синьою вишивкою

Різ Візерспун

Різ Візерспун часто вибирає вишиті сукні
Різ Візерспун часто вибирає вишиті сукні
А також актриса раніше одягала білу сукню-вишиванку
А також актриса раніше одягала білу сукню-вишиванку

Демі Мур

Демі Мур у стильній зеленій сукні з салатовою вишивкою та відвертим вирізом від Vita Kin
Демі Мур у стильній зеленій сукні з салатовою вишивкою та відвертим вирізом від Vita Kin
Актриса поповнила свій гардероб яскравою жовтою сукнею-вишиванкою
Актриса поповнила свій гардероб яскравою жовтою сукнею-вишиванкою

Джордан Данн

Модель Джордан Данн підкреслила стрункі ноги кокетливою чорною міні-сукнею з яскравою вишивкою від Vita Kin
Модель Джордан Данн підкреслила стрункі ноги кокетливою чорною міні-сукнею з яскравою вишивкою від Vita Kin

Сальма Хайєк

Сальма Хайєк у білій вишиванці, розшитій червоною ниткою
Сальма Хайєк у білій вишиванці, розшитій червоною ниткою
Актриса в смарагдовій вишиванці
Актриса в смарагдовій вишиванці

Гелен Міррен

Гелен Міррен продемонструвала ефектний образ у сукні з вишивкою від бренду Eponine
Гелен Міррен продемонструвала ефектний образ у сукні з вишивкою від бренду Eponine

Нагадаємо, що минулого року у мирній Україні на День незалежності своїми нарядами з українськими орнаментами хвалилися народні депутати.

Теги:
#Знаменитості #вишиванки #День вишиванки