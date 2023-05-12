"Пусть она станет броней": Залужному подарили необычную вышиванку (фото)

Эту вышиванку главнокомандующему подарили как броню и поэтому сзади вышили трезубец

В рамках проекта "Вишивка в одязі видатних українців" была создана новая вышиванка в военном стиле. Первый образец подарили главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Об этом сообщает издание Zaxid.net, ссылаясь на информацию представителей данного украинского проекта.

"Ровно год назад наш проект воспроизвел рубашку Степана Бандеры. Вместе с организаторами Всемирного дня вышиванки мы провели не одну акцию "Вышиванка – духовная броня украинцев". Эта рубашка помогла нам приобрести бронежилеты для воинов, реанимобиль для госпитальеров, кучу необходимого снаряжения для ВСУ. Но война продолжается, потому была создана рубашка для защитника – Бандера Military Style", – сообщили представители.

В новом варианте вишиванки есть схожий орнамент с тем, что был на рубашке Степана Бандеры. Его воспроизвели с фото проводника ОУН. Сама вышиванка выполнена в оттенке хаки, а на спине вышит трезубец.

Первый образец достался в подарок Валерию Залужному.

"Мы гордимся тем, что первая рубашка из этой коллекции теперь принадлежит нашему главному защитнику! Пусть она станет вышитой броней для нашего главнокомандующего, потому что именно он ведет наших воинов к победе", – отметили создатели вышиванки.

По словам основательницы инициативы Татьяны Зез, подобная вышиванка, только в красно-черном цвете, будет презентована 13 мая. Она отметила, что команда наработала также дизайн рубашки для младенцев.

"Бандера до сих пор работает на победу. Мы подарили эту рубашку Залужному как броню, поэтому сзади вышили трезубец, чтобы с ним было все хорошо. А вообще сделали Бандеру official – такую, как она была. Тогда по просьбе клиентов мы сделали Бандеру Family look. Теперь военную. Еще у нас есть льли [рубашки для младенцев] "Бандерятко". Узор тот же, только цветами играли", – объяснила Татьяна Зез.

Еще одну вышиванку в стиле милитари передали на благотворительность для сбора средств на квадрокоптер. В дальнейшем вместе с основательницей Всемирного дня вышиванки Лесей Воронюк они планируют сделать партию вышиванок для сбора средств на военное оборудование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце 2022 года Валерий Залужный подписал скандальный календарь с фотографиями обнаженных украинских журналисток.