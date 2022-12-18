Предновогоднее "чудо": Залужный исполнил мечту парня из Черкасс

Перед Новым годом случаются настоящие чудеса

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный исполнил мечту парня из Черкасс в канун новогодних праздников.

Деталями истории поделилась его мама Елена Варфоломеева в Facebook. Она отметила, что департамент социальной политики предложил ей поучаствовать в акции "Стань Святым Николаем" для ребенка, которого война разлучила с отцом.

"Предложили сыну написать письмо с пожеланиями. Мой ребенок ничего не попросил, кроме чтобы папа нашелся… А еще написал, что мечтает о встрече с Валерием Залужным", — сообщила она.

К ее большому удивлению, накануне раздался звонок, в котором женщине сообщили, что главнокомандующий хочет встретиться с ее сыном.

"Вчера моего сына обнял Валерий Залужный. Обнял так, как, вероятно, обнял бы отец. И когда-нибудь Иван обязательно покажет это фото своему папе. Да, главная его мечта еще впереди, но сегодня произошло то, что дало сыну самое ценное, – веру. Верю в то, что возможно все! И надо мечтать. И нужно верить", — добавила Варфоломеева.

Напомним, накануне Залужный рассказал о том, кто для него является примером для подражания и как он помогает ему в моменты принятия сложных решений.