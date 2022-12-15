Залужный рассказал об образце для подражания - с ним у генерала связан "ритуал"

Валерий Залужный рассказал, что помогает ему в моменты сомнений

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о том, кто для него является примером, и что ему помогает, когда речь идет о необходимости принятий важные решений

В интервью изданию The Economist, генерал Залужный рассказал о портрете бывшего командующего Сухопутными войсками Украины Геннадия Воробьева и том, как он ему помогает во время сложных ситуаций.

"Поверните голову налево. Там портрет покойного Геннадия Петровича Воробьева (командующий Сухопутными войсками Украины с 2009 по 2014 год – Ред.). Это был человек, пользующийся огромным уважением в армии. Зачем мне это здесь? Когда я спокоен, когда дела идут хорошо, эта картинка обычно лежит лицом вниз, мне не нужно на нее смотреть. Когда я в чем-то сомневаюсь, я ставлю ее прямо. Я оборачиваюсь и смотрю на него, пытаясь сообразить, как поступил бы в этой ситуации Геннадий Воробьев", — рассказал Залужный.

Отметим, что Геннадий Воробьев являлся украинским военным и генерал-полковником. С 18 ноября 2009 года по 17 января 2014 года занимал должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. С 16 февраля 2014 года был первым заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины. С 21 мая 2016 — исполняющим обязанности начальника и начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

В 2017 году скоропостижно скончался на рабочем месте от сердечной недостаточности в возрасте 55 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал три стратегические задачи для ВСУ, которые необходимо выполнить в ближайшее время.

Также мы сообщали о том, что Залужный рассказал, необходима ли Украине очередная волна мобилизации.