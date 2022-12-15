Залужный озвучил три стратегические задачи украинской армии

Главной задачей на сегодняшний день является удержание рубежей, но остальные две не менее важны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перечислил стратегические задачи, которые необходимо выполнить украинскому войску в ближайшее время.

Во время интервью изданию The Economist, Залужный заявил, что на данный момент ВСУ необходимо удерживать занятые рубежи, копить ресурсы и усилить свою ПВО и ПРО.

Первой стратегической задачей Валерий Залужный назвал удержание рубежей.

"Задача, которая у нас есть, это, прежде всего, удержать этот (отвоеванный – Ред.) рубеж и больше не терять позиций. Это очень важно. Потому что я знаю, что освободить его в десять-пятнадцать раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас — удержаться. Наша задача очень четко отслеживать с помощью наших партнеров, что там происходит, где они готовятся. Это наша стратегическая задача", — Залужный.

Вторая стратегическая задача — это подготовка к возможному наступлению российских войск, которое может произойти уже в конце этой зимы.

"Наша вторая стратегическая задача – подготовиться к войне (по контексту "наступлению" – Ред.), которая может произойти в феврале. Чтобы иметь возможность вести войну свежими силами и резервами. Наши войска сейчас все завязаны в боях, они истекают кровью и скрепляются исключительно мужеством, героизмом и умением их командиров держать ситуацию под контролем", — Залужный.

Третьей задачей является усиление защиты украинского неба.

"Есть и третья, очень важная для нас задача — это ПРО и ПВО. По моему личному мнению, я не специалист по энергетике, но мне кажется, что мы на грани… А если (электросеть – Ред.) разрушить… вот тогда солдатские жены и дети начинают замерзать. И такой сценарий возможен. В каком настроении будут бойцы, представляете? Без воды, света и тепла можно ли говорить о подготовке резервов для продолжения боевых действий?", — Залужный.

Напомним, ранее мы писали о том, что Валерий Залужный рассказал о том, необходима ли ВСУ очередная волна мобилизации.

Также мы сообщали о том, что от президента Зеленского требуют восстановить справедливость и наградить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.