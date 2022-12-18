Передноворічне "диво": Залужний здійснив мрію хлопця з Черкас

Перед Новим роком трапляються справжні дива

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виконав мрію хлопця із Черкас напередодні новорічних свят.

Деталями історії поділилася його мама Олена Варфоломєєва у Facebook. Вона зазначила, що департамент соціальної політики запропонував їй взяти участь в акції "Стань Святим Миколаєм" для дитини, яку війна розлучила з батьком.

"Запропонували синові написати листа з побажаннями. Моя дитина нічого не попросила, окрім аби тато знайшовся… А ще написав, що мріє про зустріч з Валерієм Залужним", — повідомила вона.

На її подив, напередодні пролунав дзвінок, в якому жінці повідомили, що головнокомандувач хоче зустрітися з її сином.

"Учора мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, мабуть, обійняв би батько. І колись Іван обов‘язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше, — віру. Віру в те, що можливо все! І таки треба мріяти. І треба вірити", — додала Варфоломєєва.

Нагадаємо, напередодні Залужний розповів про те, хто для нього є прикладом наслідування і як він допомагає йому в моменти прийняття складних рішень.