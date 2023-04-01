"Ты не представляешь!": Жадан подарил Залужному свою книгу, главком ВСУ не сдержал эмоций (видео)

Главнокомандующий не смог скрыть эмоций

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный встретился с известным украинским поэтом и музыкантом Сергеем Жаданом и не смог скрыть радости.

Как видно на видео, которое разлетелось по сети, поэт подарил Залужному свою книгу, а главнокомандующий в ответ зачитал строку из стихов Жадана.

"Первые дни ноября. Она спит в пустой комнате в чужой кровати", — процитировал главнокомандующий слова из стиха.

Судя по реакции Залужного, он является фанатом творчества Жадана, поскольку признал, что ему было приятно получить такой подарок.

В ответ на это поэт предложил оставить автографы друг другу.

Как известно, Жадан активно занимается помощью ВСУ, так во время выступления на поэтическом вечере в Нью-Йорке ему удалось собрать 10 тысяч долларов на ВСУ.

Кроме того, до начала вторжения он часто выступал в прифронтовых городах. После начала полномасштабной войны поэт с коллегами волонтерил в своем городе, а когда появилась возможность давать концерты за границей — решил ее не упускать.

Напомним, Жадан перед своим европейским турне дал интервью "Телеграфу", в котором рассказал о поддержке Украины в Европе, мягкой украинизации и российских голодных бунтах.