"Ти не уявляєш!": Жадан подарував Залужному свою книгу, головком ЗСУ не стримав емоцій (відео)

Головнокомандувач не зміг приховати емоцій

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з відомим українським поетом та музикантом Сергієм Жаданом та не зміг приховати радості.

Як видно на відео, яке розлетілося через мережу, поет подарував Залужному свою книгу, а головнокомандувач у відповідь зачитав рядок із віршів Жадана.

"Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті у чужому ліжку", — процитував головнокомандувач слова з вірша.

Зважаючи на реакцію Залужного, він є фанатом творчості Жадана, оскільки визнав, що йому було приємно отримати такий подарунок.

У відповідь поет запропонував залишити автографи один одному.

Як відомо, Жадан активно займається допомогою ЗСУ, тому під час виступу на поетичному вечорі в Нью-Йорку йому вдалося зібрати 10 тисяч доларів на ЗСУ.

Крім того, до початку вторгнення він часто виступав у прифронтових містах. Після початку повномасштабної війни поет із колегами волонтерив у своєму місті, а коли з’явилася можливість давати концерти за кордоном, вирішив її не втрачати.

Нагадаємо, Жадан перед своїм європейським турне дав інтерв’ю "Телеграфу", в якому розповів про підтримку України в Європі, м’яку українізацію та російські голодні бунти.