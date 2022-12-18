Именные "скорые" для фронта: как Залужный и Жадан помогают волонтерам покупать спецтранспорт для ВСУ

Волонтеры из Франкфурта в Германии приобрели для Украины уже 30-ю машину скорой помощи

На этой неделе волонтеры из Франкфурта-на-Майне приобрели "Офелию" – 30-ю, юбилейную, машину скорой помощи. В этом немецком городе уже восемь лет действует сообщество "ОБОЗ. Гуманитарная помощь Украине". Его участники передают в Украину лекарства, мебель и товары медицинского назначения, а самое главное — "колеса" для медиков.

"Первые три коробки с гуманитаркой ехали в Украину на рейсовом автобусе"

В августе прошлого года фейсбук-группе "Франкфуртский ОБОЗ" исполнилось восемь лет – за это время в Украину из Германии были доставлены сотни важных грузов. С началом полномасштабной войны волонтеры сделали упор на приобретении автомобилей скорой помощи.

- Когда в 2014-м россия захватила Крым, мы выходили тут, во Франкфурте-на-Майне, на митинги. Держали украинские флаги, кричали на немецком: "Путин, выведи войска!", "Крым – это Украина", – рассказала "Телеграфу" основательница "ОБОЗа" Инна Олейник – она родом с Волыни, впервые попала в Германию при Союзе, с родителями – папа был военным, а позднее вернулась сюда вместе с супругом. – Я, кстати, брала с собой плакат с портретом российского президента с дорисованными усиками, как у Гитлера и подписью "Адольф путин". Ко мне однажды подошла немка с требованием убрать его, я отказалась, напомнила, что живем в демократической стране и можем делать, что угодно. То есть тогда местные категорично это воспринимали, многие любили россию и их лидера. Сейчас уже больше людей поддерживают Украину.

Позднее, когда уже начались бои на Донбассе, одна из участниц митингов предложила помочь госпиталю в Белой Церкви, куда стали поступать первые раненые. Первые три коробки с гуманитаркой поехали в Украину на рейсовом автобусе.

- Нам тогда водитель выставил счет 50 евро, я расплакалась: "Вы что? Как вы можете? Там же фронт, людей убивают, а вы с нас деньги берете?!" – продолжила рассказ Инна. – Но на него доводы не подействовали, я тогда сказала: "Если мы еще будем что-то отправлять, платить не будем. Никогда!" И с таким девизом мы и работаем. Находим таких же, как я говорю, "шарахнутых" людей, которые все делают безвозмездно. Так у нас появился бесплатный склад, который, кстати, держали московские ребята, к нам присоединялись те, кто помогал собирать помощь и отправлять в Украину.

Инна Олейник смогла объединить сотни людей для помощи родной Украине

Инна уточняет, что общими усилиями удавалось находить кровати, операционные лампы и столы, средства гигиены, лекарства. Некоторые позиции приобретали на собранные пожертвования, как, к примеру большой микроскоп, который обошелся в 3 тысячи евро.

- Есть такой сайт eBay Kleinanzeigen, где люди продают или отдают бесплатно какие-то вещи, например, памперсы, одноразовые пеленки. Мы искали такие объявления и забирали то, что нам подходило, – добавляет Инна. – Но бывало, что нужный товар в Ростоке, а это далеко от Франкфурта. Тогда я начинала искать, кто есть поблизости из украинцев и куда он может довезти наш груз, уточняя, какой вместимости у него машина. Кто-то мог проехать 5 км, кто-то 20, а кто-то и 100 километров. Я на карте рисовала вокруг каждого пункта радиус, когда они совпадали, получалось построить такую логистическую цепочку. Все коробки в какой-то момент стали привозить ко мне домой, так как складом мы не могли бесконечно пользоваться. И мы все это сортировали, паковали, а на выходных отправляли.

Тогда же участники сообщества приобрели за донаты две "скорые" — обе именные. Как их назвать решали голосованием. Одна стала "Зірочкой" и попала к "Госпитальерам", вторая "Обозиком" — к благотворительной организации "Госпиталь Майдана".

Первая "скорая", купленная в 2015 году, до сих пор жива и помогает спасать бойцов

Ценник на "скорые" очень разный – пять штук за 10 тысяч евро или одна за 26 тысяч

В последние годы в работе "ОБОЗа" наступило относительное затишье. По большей части его участники занимались поддержкой тяжело раненных украинских бойцов (или их семей в случае гибели). Но 24 февраля 2022 года снова все закрутилось.

- Мы уже знали, что делать, и волонтерская организация у нас была оформлена, так что включились очень быстро, – говорит "правая рука" Инны – Ольга Бегунова, которая также переехала в Германию вместе с семьей несколько лет назад, а сейчас принимает у себя дома беженцев. – В 2014 году здесь были те, кто сильно вовлечен — и среди немцев, и среди наших. А кто-то, наоборот, считал, что это же не война, это АТО, значит, и помогать не стоит. Сейчас люди в Германии знают намного больше о том, что происходит в Украине, и активнее жертвуют деньги. Так что в первые выходные марта от нас уже поехала одна "скорая".

Ольга Бегунова признается, что волонтерство занимает практически все свободное от работы время

Весь медицинский транспорт, с учетом гуманитарной направленности "ОБОЗа", передается больницам и благотворительным организациям в Краснограде и Дергачах на Харьковщине, Одессе, Киеве, Василькове, Николаеве.

Машину для Василькова покупали за пожертвования театралов

- Мы 2 ноября купили сразу пять Mercedes-Benz, – делится радостью Инна. – И так как сделка проходила через друзей, цена получилась смешная – 10 тысяч евро за все! Эта партия машин без оборудования, но мы созвонились с Дергачами, куда их передаем, они сказали, что сами доукомплектуют. Для сравнения: предыдущая машина вместе с носилками и страховкой обошлась нам в 11,5 тысячи евро. Ценник очень разный, все зависит от многих факторов. На сегодня самой дорогой пока была машина за 26 тысяч евро.

Одну из машин для больницы в Дергачах помогал доставить из Германии Сергей Жадан

Закупленные обозовцами "скорые" по традиции будут с именами — они стали "Ханнами", так как были приобретены в окрестностях города Ханнау. "Лары", соответственно, покупали в городе Лар, "Беню" – в Бад-Бентхайм, "Фульду" – в одноименном городе, "Дору" – в Дармштадте, "Улю" – в Ульме, а юбилейную "Офелию" – в Оффенбурге.

"Лара XII" выполнила эвакуацию тяжелораненых ребят из полевого госпиталя в больницу Кривого Рога

- Все машины б/у, подбираем их по потребностям, бывает, у нас просят маленькое, юркое авто, или, наоборот, нужна машина вместительная, чтобы туда влезло четыре лежака, – уточняет Инна. – Перед отправкой их берет к себе на сервис Саша Кунденбург, заливает масло, чинит, если есть необходимость. Перегоняет их в Украину чаще всего Михаил Григорский. Он у нас очень шустрый: в понедельник выехал на "скорой", а в среду уже вручил ее волонтерам.

Михаил Григорский проводит в дороге много времени, доставляя "скорые" в Украину

Но не всегда дорога обходится без приключений, как получилось с пятью "Ханнами". Одна из них поломалась в Кракове, другая – на украинской границе, а в момент ее прохождения еще двумя "сестрами" ракеты прилетели на территорию Польши, и таможенники направили их в другой пункт. Но на этой неделе ремонты были закончены и при помощи команды музыканта и волонтера Сергея Жадана все пять Mercedes-Benz наконец-то доставлены в Дергачи.

При помощи команды Сергея Жадана пять Mercedes-Benz доставлены в Дергачи

Инна и Ольга подчеркивают, что машины не едут в Украину пустыми, их обычно загружают тем, в чем есть потребность в воющей стране. К примеру, одна "Лара" в октябре ехала в Одессу доверху набитая инвалидными колясками, а "Беня" взял на борт 29 покрышек, пожарные носилки и коробки "с медициной".

"Скорые" едут в Украину всегда полные, вот одна была доверху набита инвалидными колясками

Едут в Украину и теплые вещи, и генераторы, и топливо к ним – все, что актуально в холодное время года и с учетом постоянных отключений электроэнергии.

"Календари с автографом Залужного мы разыграем среди участников "ОБОЗа"

Инна уточняет, что "ОБОЗ" объединил не только жителей Франкфурта, но и Дюссельдорфа, Штутгарта, Мюнстера, Бонна и не только украинцев и немцев. В группе уже 4000 человек и каждый делает свой вклад в общее дело.

- У нас есть в группе Хатуна – грузинка, ее семью украинскими вертолетами вывозили из Абхазии в 2008-м. И она говорит, что за это очень благодарна нашей стране и готова делать все, что может, – приводит пример Инна. – У нее с мужем в Дармштадте аптека, и мы регулярно получаем от них медикаменты.

- Была такая история, местный почтальон увидел у меня на лестнице коробки, спросил, что в них, я объяснила, — приводит пример Ольга. – В следующий раз он принес 50 евро, сказал: "Возьмите, пожалуйста, вы очень много делаете для Украины". Или жители деревушки Рюссельсхайм-на-Майне зная о том, чем мы занимаемся в "ОБОЗе", решили нам помочь. Напекли 60 пирогов, собрались на площади, накрыли столы, включили новые украинские песни, я даже не все их знала на тот момент. Они друга угощали в обмен на пожертвования и за три часа собрали 2,5 тыс. евро. И от таких случаев хочется плакать.

Подъезд в доме у Ольги Бегуновой заставлен коробками с медикаментами и средствами гигиены для украинских больниц

По словам Инны и Ольги, они используют любую возможность для того, чтобы пополнить копилку организации и купить очередную "скорую". В том числе организовывают аукционы и лотереи. То предложат посоревноваться за знаменитые марки с посланием русскому кораблю, то футболки с патриотическими принтами, то памятные монеты, то сувениры ручной работы.

- Увидела, что волонтер Дана Яровая проводит розыгрыш календарей, думаю, куплю 10 билетов, – приводит пример Ольга. – Оформила их на нашего Мишу Григорского, потому что с немецким номером нельзя зарегистрироваться. И вот прямой эфир, слышу — наш номер выиграл. Звоню ему, кричу в трубку: "Миша, ты выиграл календарь с автографом Залужного". Он ничего не понимает, говорит: "Окей". А через пять минут я его снова набираю, потому что выпал еще один наш номерок. Думала, меня разорвет от радости. Эти календари мы разыграем среди участников "ОБОЗа". Да, люди и так жертвуют нам деньги, но мы их хотим замотивировать, показать, что ценим их вклад.

Два календаря с автографом Залужного попали в Германию благодаря удачливости обозовцев

- Человек, конечно, может дать просто так 20-50 евро, а мы можем ему взамен вручить что-то на память о добром деле, – говорит в свою очередь Инна. – К примеру, игрушку от тернопольской мастерской "Коза Дереза", которые нас поддерживают много лет, или тот же календарь, или марка, или футболка с автографом Андрея Хлывнюка, участников групп "Даха Браха", "ТНМК", "Жадан и собаки".

На концертах украинских музыкантов обозовцы подписывают футболки, которые потом разыгрывают среди участников группы

И это будет такой маленький кусочек Украины у него дома, на который он посмотрит и в следующий раз переведет деньги.

"ОБОЗ" дорожит каждым евро - здесь принимают пожертвования любого размера

В арсенале у франкфуртских волонтеров ярмарки, концерты и другие мероприятия, на которых они рассказываю об Украине, знакомят с ее традициями, заодно предлагая участникам присоединиться к покупке "скорых".

На разных мероприятиях обозовцы меняют сувениры ручной работы на пожертвования для покупки медицинских машин

- Недавно провели вечер "Ukraine kocht und singt" ("Украина готовит и поет"), — приводит пример Инна. – К нам приехал из Аугсбурга Денис Колесников, которые издает книги о не просто об украинской кухне, а о том, что готовит Украина. Ведь мы делаем тот же плов или шашлыки, хотя это и не традиционные блюда. Так вот, Денис сварил у меня в саду 20 литров борща, а потом проводил мастер-класс и презентовал уже третью по счету книгу.

Девочки из Бад-Хомбурга налепили вареников, сделали банош, голубцы, кто-то принес блинчики с мясом, гречку с овощами. У нас была чудесная музыкальная часть – за нее отвечала Катя Шостак со своими ребятами, к ним еще присоединилась Ольга Зайцева.

Команда "ОБОЗа" сегодня объединяет десятки людей в Германии

6 ноября прошел благотворительный концерт в Дармштадте с их участием и при поддержке Генконсульства Украины во Франкфурте-на-Майне. За этим всем стоит серьезная подготовка, которая отнимает много времени и сил. Но ничего, тянем, потому что "ОБОЗ" – это уже не просто группа на Фейсбуке, не просто волонтерская организация, это семья. И мы все говорим, что, перечисляя деньги на автомобили (мы на днях купили 30-ю, юбилейную, машину, которая будет работать на эвакуации в прифронтовых регионах), вы спасаете жизни.