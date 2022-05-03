Красавица-парамедик Кира Нечай с вирусного снимка: "Эта война – не спринт, а марафон" (фото)

В интервью "Телеграфу" Кира Нечай призналась, что совсем не ожидала такой популярности после того самого фото

Кира Нечай – парамедик добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры". Фотография, на которой красавица позирует с карабином, стала вирусной и распространяется по сети. Что сама героиня фото думает о неожиданной популярности и в чем видит свою миссию в непростое время для Украины – Кира Нечай рассказала "Телеграфу".

Чем занималась до войны

Доврачебной помощью Кира заинтересовалась еще до полномасштабного вторжения рф. Так, со времен Майдана приобщалась к волонтерской деятельности, проходила курсы по домедицинской помощи и тактической медицине, аккредитовалась в Украинской военно-медицинской академии как инструктор по тактической медицине. В дальнейшем в составе команде UNIT обучала тактической медицине мобилизованных военнослужащих.

"Еще тогда хотела приобщиться к практической деятельности как парамедик на востоке, но, к сожалению, ситуация сложилась таким образом, что я травмировалась – повредила колено. Это была спортивная травма", – отмечает Кира.

Так что девушка "переключилась" на работу в общественных организациях, проекты антикоррупционного и образовательных направлений, а также продолжала заниматься волонтерством. А еще она является одним из инициаторов проекта-победителя Общественного бюджета "РеаниМетро", который предусматривает установку дефибрилляторов в метрополитене. Сейчас Кира Нечай — сотрудница Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Среди ее обязанностей: менеджмент в сфере образования, организация учебных программ.

Медициной Кира Нечай заинтересовалась до начала вторжения. Фото: Facebook/knechaj

Настоящая патриотка Украины. Фото: Facebook/knechaj

Снимок со времен до полномасштабной войны. Фото: Facebook/knechaj

24 февраля

С началом полномасштабной агрессии девушка решила, что пришло время применить все приобретенные знания по медпомощи на практике.

Как вспоминает Кира, война встретила ее в 5 утра 24 февраля в Киеве: "Я очнулась от громких звуков дома". Но девушка добавляет, что о таком развитии ситуации она думала неоднократно на протяжении всех 8 лет вооруженной агрессии рф на востоке Украины.

"Честно говоря, того, что война не будет в таком формате, как это было на востоке, ожидала давно. Понимала, что возможна эскалация, полномасштабное обострение событий. Для этого старалась поддерживать знания, которые могут быть полезны во время войны, и проходила курсы", — рассказала парамедик.

В первые дни большой войны вместе с подругой Кира занималась логистическим направлением, в частности, искала и доставляла аптечки и медрюкзаки. В дальнейшем отправилась на базу госпитальеров.

Кто такие "Госпитальеры"

"Госпитальеры" – созданный в 2014 году Яной Зинкевич (ныне народный депутат от ЕС) медицинский добровольческий батальон. Его задача: помощь раненым на поле боя, их стабилизация непосредственно рядом с зоной боевых действий и эвакуация в медицинские учреждения. Кира присоединилась к госпитальерам с начала полномасштабной агрессии российской федерации в феврале 2022 года. Первые недели провела, помогая нашим военным и пострадавшим гражданским жителям Киевской области.

"У нас был стабилизационный пункт в Пуще-Водице. Самые горячие точки, которые были рядом, это Горенка и Мощун. Мы оказывали помощь раненым военнослужащим, стабилизировали на нашем пункте и отправляли в ближайшую больницу. Но также помогали, когда привозили гражданских. Не оставляли в беде и животных: была одна травмированная собака. Кроме того, приобщались к эвакуации по "зеленым коридорам" гражданского населения из Ирпеня", — рассказала Кира.

После того, как российские вооруженные силы отступили от украинской столицы, экипажи стали оказывать помощь и в других регионах, в частности, на юге и востоке страны.

В Ирпене. Фото: Facebook/knechaj

Госпитальеры помогают и животным. Фото: Facebook/knechaj

История вирусного фото

История с вирусной фотографией стала для Киры большой неожиданностью. Как оказалось, друг девушки попросил сделать фото плитоноски, чтобы отправить потом изготовителю снаряжения. Однако этот снимок увидели и другие: уже к вечеру фотография разлетелась по аккаунтам украинцев. В комментариях восхищаются смелостью и красотой украинки, а некоторые мужчины мечтают познакомиться.

Эта фотография покорила сеть. Фото: Facebook/knechaj

На передовой

Главная задача парамедиков – оказать такую помощь, чтобы человек дожил до больницы. Однако есть в команде и врачи, имеющие квалификацию, например, хирурга. Такие люди могут даже на догоспитальном этапе предпринимать более серьезные вмешательства.

Госпитальерам приходится работать совсем рядом с местами, где продолжаются бои. Кира признается, что к вопросу безопасности относится по-своему.

"Где-либо сейчас в Украине нельзя чувствовать себя в полной безопасности: что в Киеве, что где-то на западе или востоке страны. То, что рядом не пролетают "грады", а где-то пролетают — не меняет ощущения безопасности. Я понимаю, что опасность есть повсюду. Просто в зоне боевых действий она немного больше", — пояснила парамедик.

Одним из самых страшных случаев в своей деятельности Кира называет момент, когда пришлось спасать раненых совсем юного возраста.

"Эмоционально запомнилось, как в Пущу-Водицу однажды доставили довольно много раненых. Когда переписывала их данные, то увидела, что все младше меня (Кире Нечай 27 лет. – Ред). Это было неприятное осознание того, сколько достаточно юных людей пострадало из-за войны", — вспомнила наша собеседница.

Подытоживая, Кира отмечает, что украинцам рано расслабляться и нужно готовиться к достаточно продолжительной борьбе.

"Мне кажется, что эта война — не спринт, а марафон. Надо понимать, что это надолго. Очень часто замечаю, особенно в Киеве, что иногда люди начинают забывать о происходящем на востоке или юге. Война продолжается и это действительно надолго. Но я верю, что Победа за нами!" – заявила Кира Нечай.

Добавим, что деятельность добробата "Госпитальеры" осуществляется за счет помощи волонтеров и финансовых пожертвований. В топе нужд Кира называет кровоостанавливающие турникеты (оригинальные) и тазовые шины.

Помочь "Госпитальерам" можно по этим реквизитам :

Приватбанк 4731 2196 0050 4058 (Зинкевич Яна)

Монобанк 4441 1144 5575 9553 (Дорошенко Татьяна)

Расчетный счет: IBAN UA933052990000026208895706239, счет получателя 26208895706239, МФО 305299, РНОКПП 2960215965 (Зинкевич Яна Вадимовна).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как спасают раненых в результате войны детей в киевской больнице "Охматдет". С первых дней вторжения туда прибывают из всех пострадавших регионов целыми семьями. Многие дети видели, как на их глазах российский военные убивают родителей.