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Кадры, где волонтер прикрывает пострадавшую под обстрелом в Харькове, облетели сеть: что о нем известно

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Волонтер продолжал спасать харьковчанку под гул снарядов Новость обновлена 23 апреля 2022, 20:19
Волонтер продолжал спасать харьковчанку под гул снарядов

Харьковский волонтер Денис Петренко смущается внимания, которое на него обрушилось после того самого видео

Ролик из Харькова, где волонтер "Общества Красного Креста Украины" остается с пострадавшей женщиной на улице во время обстрела, стал вирусным. В комментариях благодарят мужчину и называют героем, тогда как сам Денис Петренко просит восхищаться трудом медиков и признает, что нарушил протокол безопасности. Что известно о герое облетевшего сеть видео – читайте в материале "Телеграфа".

Уроженец Харьковской области Денис Петренко – волонтер "Общества Красного Креста Украины". Мужчине 25 лет, он окончил медицинский колледж и мечтает работать на скорой. Волонтерством занимается с 2015 года. Входит в Отряд быстрого реагирования (ОБР) – специально обученные люди, которые умеют оказывать первую помощь до приезда медиков. В день полномасштабного вторжения рф в Украину, 24 февраля, Денис был в Лисичанске (Луганская область). Но вернулся к близким на Харьковщину, которых впоследствии эвакуировал, а сам принял решение оставаться помогать как волонтер непосредственно в Харькове.

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Как рассказал Денис, на месте обстрела, который засняли на видео, оказался случайно. Ведь в тот день должен был проводить тренинг по первой помощи, но так вышло, что оправился на вызов. Нужно было доставить гуманитарную помощь в один из отдаленных районов города. Волонтеры разделились на два авто и отправились в путь. Как член ОБР Денис сопровождал одну из групп. На первой точке, где требовалась забрать человека, волонтеры едва не попали под огонь – неподалеку прогремело два взрыва. Переждав обстрел на безопасном расстоянии, волонтеры выехали ко второй группе. Место, куда они прибыли, и показано в том самом ролике.

На месте Денис увидел двоих пострадавших. На тот момент женщине уже остановили кровотечение. Волонтер написал время наложения турникета, позвонил в скорую и сообщил об осколочных ранениях у мужчины и женщины вследствие обстрела.

"Скорая приехала очень быстро, медики сразу же приступили к делу. Я начал им помогать перебинтовывать рану женщины, но тут начался второй обстрел, который и был на видео. Так совпало, что все последовали протоколу, а я нет. Это вышло интуитивно, рефлекторно, надо было помочь человеку. Если бы я отошел, не знаю, чтобы случилось с женщиной…" – рассказывает Денис.

Добавим, что после обстрела волонтеры продолжили свой путь и доставили гуманитарку по месту назначения.

То видео, можно сказать, сделало волонтёра популярным. Ролик собирает сотни тысяч просмотров и множество комментариев.

"Страшно заходить в Facebook, масса сообщений и оповещений. Я, конечно, говорю всем "спасибо". Но основную помощь оказали те люди, которые находились на месте до меня, медики все очень быстро и грамотно сделали, при этом я подверг себя опасности, так получилось", — добавляет волонтер.

После такой известности Денису даже хотели подарить бронежилет, на что он не знал как реагировать. Считает, что такая защита нужнее врачам и другим людям, постоянно подвергающимся опасности.

"После этого видео мама увидела, в каких иногда ситуациях я могу находиться. В ближайшее время перед мамой будет страшно появляться (смеется. – Ред.), будет очень сильно ругать. Каждый чувствует опасность по-своему. Если мне пишут "береги себя" — всегда отшучиваюсь, мол, я заговоренный, меня ничего не берет. Когда дело касается людей, которым можно помочь, больше думаю о них, а не о себе", — рассказал Денис.

Комментарий мамы Дениса. Скриншот
Комментарий мамы Дениса. Скриншот

Добавим, что пострадавшие, попавшие на видео, находятся в больнице. Волонтер планирует в ближайшее время проведать их.

Как рассказывает Денис, основная помощь, которую во время войны оказывает "Общество Красного Креста Украины" — гуманитарная. Кроме того, специалисты проводят тренинги по первой помощи, разъясняют алгоритмы действий при обнаружении опасных устройств, пропагандируют безопасное донорство, а еще отряд быстрого реагирования содействует эвакуации.

Волонтеры в Харькове. Фото: "Общество Красного Креста Украины"
Волонтеры в Харькове. Фото: "Общество Красного Креста Украины"

С первых дней, по словам Дениса, в Харькове неспокойно. Однажды волонтеры из своего офиса наблюдали, как спускаются снаряды на парашютах: из-за их взрывов в помещении затряслась витрина.

Помощь людям по всему Харькову обеспечивает большое количество людей: продумана логистика, есть склад и колл-центр, трудятся волонтеры и водители. Денис добавляет, что 24 февраля в Харькове находилось порядка 15 волонтеров-сотрудников, сейчас же их число выросло до 250 волонтеров.

Гуманитарная помощь. Фото: "Общество Красного Креста Украины"
Гуманитарная помощь. Фото: "Общество Красного Креста Украины"

Напомним, в Харькове с первых дней большой войны работают десятки волонтеров, которые адресно развозят гуманитарную помощь в наиболее опасные районы, к примеру, как Северная Салтовка — россияне накрывают ее обстрелами буквально каждый день. Но при этом находятся люди, которых не устраивает "работа" волонтеров. Так, харьковский волонтер Максим Иванов рассказал историю о том, как одна жительница упрекнула волонтеров в "медленности".

Ранее "Телеграф" писал, что в Луганской области волонтеры выдавали гуманитарную помощь, когда их накрыл миномётный обстрел. К сожалению, двое волонтеров скончались на месте.

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#Харьков #Волонтер
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