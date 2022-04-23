Кадры, где волонтер прикрывает пострадавшую под обстрелом в Харькове, облетели сеть: что о нем известно

Харьковский волонтер Денис Петренко смущается внимания, которое на него обрушилось после того самого видео

Ролик из Харькова, где волонтер "Общества Красного Креста Украины" остается с пострадавшей женщиной на улице во время обстрела, стал вирусным. В комментариях благодарят мужчину и называют героем, тогда как сам Денис Петренко просит восхищаться трудом медиков и признает, что нарушил протокол безопасности. Что известно о герое облетевшего сеть видео – читайте в материале "Телеграфа".

Уроженец Харьковской области Денис Петренко – волонтер "Общества Красного Креста Украины". Мужчине 25 лет, он окончил медицинский колледж и мечтает работать на скорой. Волонтерством занимается с 2015 года. Входит в Отряд быстрого реагирования (ОБР) – специально обученные люди, которые умеют оказывать первую помощь до приезда медиков. В день полномасштабного вторжения рф в Украину, 24 февраля, Денис был в Лисичанске (Луганская область). Но вернулся к близким на Харьковщину, которых впоследствии эвакуировал, а сам принял решение оставаться помогать как волонтер непосредственно в Харькове.

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Как рассказал Денис, на месте обстрела, который засняли на видео, оказался случайно. Ведь в тот день должен был проводить тренинг по первой помощи, но так вышло, что оправился на вызов. Нужно было доставить гуманитарную помощь в один из отдаленных районов города. Волонтеры разделились на два авто и отправились в путь. Как член ОБР Денис сопровождал одну из групп. На первой точке, где требовалась забрать человека, волонтеры едва не попали под огонь – неподалеку прогремело два взрыва. Переждав обстрел на безопасном расстоянии, волонтеры выехали ко второй группе. Место, куда они прибыли, и показано в том самом ролике.

На месте Денис увидел двоих пострадавших. На тот момент женщине уже остановили кровотечение. Волонтер написал время наложения турникета, позвонил в скорую и сообщил об осколочных ранениях у мужчины и женщины вследствие обстрела.

"Скорая приехала очень быстро, медики сразу же приступили к делу. Я начал им помогать перебинтовывать рану женщины, но тут начался второй обстрел, который и был на видео. Так совпало, что все последовали протоколу, а я нет. Это вышло интуитивно, рефлекторно, надо было помочь человеку. Если бы я отошел, не знаю, чтобы случилось с женщиной…" – рассказывает Денис.

Добавим, что после обстрела волонтеры продолжили свой путь и доставили гуманитарку по месту назначения.

То видео, можно сказать, сделало волонтёра популярным. Ролик собирает сотни тысяч просмотров и множество комментариев.

"Страшно заходить в Facebook, масса сообщений и оповещений. Я, конечно, говорю всем "спасибо". Но основную помощь оказали те люди, которые находились на месте до меня, медики все очень быстро и грамотно сделали, при этом я подверг себя опасности, так получилось", — добавляет волонтер.

После такой известности Денису даже хотели подарить бронежилет, на что он не знал как реагировать. Считает, что такая защита нужнее врачам и другим людям, постоянно подвергающимся опасности.

"После этого видео мама увидела, в каких иногда ситуациях я могу находиться. В ближайшее время перед мамой будет страшно появляться (смеется. – Ред.), будет очень сильно ругать. Каждый чувствует опасность по-своему. Если мне пишут "береги себя" — всегда отшучиваюсь, мол, я заговоренный, меня ничего не берет. Когда дело касается людей, которым можно помочь, больше думаю о них, а не о себе", — рассказал Денис.

Комментарий мамы Дениса. Скриншот

Добавим, что пострадавшие, попавшие на видео, находятся в больнице. Волонтер планирует в ближайшее время проведать их.

Как рассказывает Денис, основная помощь, которую во время войны оказывает "Общество Красного Креста Украины" — гуманитарная. Кроме того, специалисты проводят тренинги по первой помощи, разъясняют алгоритмы действий при обнаружении опасных устройств, пропагандируют безопасное донорство, а еще отряд быстрого реагирования содействует эвакуации.

Волонтеры в Харькове. Фото: "Общество Красного Креста Украины"

С первых дней, по словам Дениса, в Харькове неспокойно. Однажды волонтеры из своего офиса наблюдали, как спускаются снаряды на парашютах: из-за их взрывов в помещении затряслась витрина.

Помощь людям по всему Харькову обеспечивает большое количество людей: продумана логистика, есть склад и колл-центр, трудятся волонтеры и водители. Денис добавляет, что 24 февраля в Харькове находилось порядка 15 волонтеров-сотрудников, сейчас же их число выросло до 250 волонтеров.

Гуманитарная помощь. Фото: "Общество Красного Креста Украины"

Напомним, в Харькове с первых дней большой войны работают десятки волонтеров, которые адресно развозят гуманитарную помощь в наиболее опасные районы, к примеру, как Северная Салтовка — россияне накрывают ее обстрелами буквально каждый день. Но при этом находятся люди, которых не устраивает "работа" волонтеров. Так, харьковский волонтер Максим Иванов рассказал историю о том, как одна жительница упрекнула волонтеров в "медленности".

Ранее "Телеграф" писал, что в Луганской области волонтеры выдавали гуманитарную помощь, когда их накрыл миномётный обстрел. К сожалению, двое волонтеров скончались на месте.