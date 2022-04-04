Украинские волонтеры героически погибли при обстреле россиянами на Донбассе: детали

Волонтеры занимались выдачей гуманитарной помощи местным жителям.

Вечер воскресенья, 3 апреля, в городе Новодружеск, что в Луганской области, закончился минометным обстрелом со стороны российских оккупантов. В результате погибли два волонтера, которые помогали местным жителям. Отметим, что обстрелы Донбасса участились после того, как армия рф временно отказалась от захвата Киева.

Об гибели волонтеров сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Свежие и честные новости о войне — на нашем канале в Телеграм

"Каждый день, несмотря на вражеский огонь, они приходили на место сбора и снабжали людей едой и необходимыми вещами. Так было и вчера, пока не прилетела мина" — говорится в сообщении главы Луганской ОВА.

Также Гайдай отметил, что одна из погибших волонтеров, пожертвовав своей жизнью, спасла свою коллегу. Когда россияне начали обстреливать город, погибшая прикрыла собой другого волонтера.

Также россияне ракетным ударом убили легендарного украинского летчика Степана Чобану. Военный вернулся к службе, когда россия напала на Украину, хотя в то время уже находился на пенсии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сосредоточение на востоке Украины происходит не просто так. Кроме ранее заявленного желания россиян выйти на админграницы Луганской и Донецкой области, кровавый диктатор владимир путин, вероятно, хочет добавить символизма и к началу мая одержать хоть какую-то победу на фронте.

Также напомним, что северные области Украины уже постепенно зачищают от оккупантов, в частности 2 апреля в Минобороны заявили, что вся Киевская область была освобождена от российских захватчиков. Однако отступившие оттуда войска россии непременно будут переброшены в южные и восточные области.