Українські волонтери героїчно загинули під час обстрілу росіянами на Донбасі: деталі

Волонтери займалися видачею гуманітарної допомоги місцевим мешканцям.

Вечір неділі, 3 квітня, у місті Новодружеськ Луганської області закінчився мінометним обстрілом з боку російських окупантів. В результаті загинули двоє волонтерів, які допомагали місцевим жителям. Зазначимо, що обстріли Донбасу почастішали після того, як армія рф тимчасово відмовилася від захоплення Києва.

Про загибель волонтерів повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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"Кожен день, попри ворожий вогонь, вони приходили на місце збору та постачали людей їжею та необхідними речами. Так було й учора, поки не прилетіла міна" — йдеться у повідомленні голови Луганської ОВА.

Також Гайдай зазначив, що одна із загиблих волонтерів, пожертвувавши своїм життям, врятувала свою колегу. Коли росіяни почали обстрілювати місто, то загибла прикрила собою іншого волонтера.

Також росіяни ракетним ударом убили легендарного українського льотчика Степана Чобану. Військовий повернувся до служби, коли росія напала на Україну, хоча на той час уже перебував на пенсії.

Раніше Телеграф повідомляв, що зосередження на сході України відбувається не просто так. Окрім раніше заявленого бажання росіян вийти на адмінкордони Луганської та Донецької області, кривавий диктатор путін, ймовірно, хоче додати символізму і до початку травня здобути хоч якусь перемогу на фронті.

Також нагадаємо, що північні області вже поступово зачищають від окупантів, зокрема 2 квітня в Міноборони заявили, що вся Київська область була звільнена від російських загарбників. Проте війська росії, що відступили звідти, неодмінно будуть перекинуті в південні та східні області.