Кадри, де волонтер прикриває постраждалу під обстрілом у Харкові, облетіли мережу: що про нього відомо

Харківський волонтер Денис Петренко ніяковіє від уваги, яка на нього обрушилася після того самого відео

Ролик із Харкова, де волонтер "Товариства Червоного Хреста України" залишається з постраждалою жінкою на вулиці під час обстрілу, став вірусним. У коментарях дякують чоловікові та називають героєм, тоді як сам Денис Петренко просить захоплюватися працею медиків і визнає, що порушив протокол безпеки. Що відомо про героя облетілого мережу відео — читайте у матеріалі "Телеграфу".

Уродженець Харківської області Денис Петренко – волонтер "Товариства Червоного Хреста України". Чоловіку 25 років, він закінчив медичний коледж і мріє працювати на швидкій. Волонтерством займається з 2015 року. Входить до Загону швидкого реагування (ЗШР) – спеціально навчені люди, які вміють надавати першу допомогу до приїзду медиків. У день повномасштабного вторгнення рф в Україну, 24 лютого, Денис був у Лисичанську (Луганська область). Але повернувся до близьких на Харківщину, яких згодом евакуював, а сам вирішив залишатися допомагати як волонтер безпосередньо у Харкові.

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Як розповів Денис, на місці обстрілу, який зафільмували на відео, виявився випадково. Адже в той день мав проводити тренінг із першої допомоги, але так вийшло, що відгукнувся на виклик. Потрібно було доставити гуманітарну допомогу до одного з віддалених районів міста. Волонтери розділилися на два авто та вирушили в дорогу. Як член ЗШР Денис супроводжував одну із груп. На першій точці, де потрібно було забрати людину, волонтери ледь не потрапили під вогонь – неподалік прогриміло два вибухи. Перечекавши обстріл на безпечній відстані, волонтери виїхали до другої групи. Місце, куди вони прибули, і показано у тому самому ролику.

На місці Денис побачив двох постраждалих. На той момент жінці вже зупинили кровотечу. Волонтер написав час накладення турнікету, зателефонував у швидку та повідомив про осколкові поранення у чоловіка й жінки внаслідок обстрілу.

"Швидка приїхала дуже швидко, медики відразу ж приступили до справи. Я почав їм допомагати перебинтовувати рану жінки, але тут почався другий обстріл, який і був на відео. Так співпало, що всі наслідували протоколу, а я ні. Це вийшло інтуїтивно, рефлекторно, треба було допомогти людині. Якби я відійшов, не знаю, щоб сталося з жінкою…" – розповідає Денис.

Додамо, що після обстрілу волонтери продовжили свій шлях та доставили гуманітарку за місцем призначення.

Те відео, можна сказати, зробило волонтера популярним. Ролик збирає сотні тисяч переглядів і безліч коментарів.

"Страшно заходити в Facebook, маса повідомлень і оповіщень. Я, звичайно, кажу всім "дякую". Але основну допомогу надали ті люди, які знаходилися на місці до мене, медики все дуже швидко і грамотно зробили, при цьому я піддав себе небезпеці, так вийшло", — додає волонтер.

Після такої популярності Денису навіть хотіли подарувати бронежилет, на що він не знав, як реагувати. Вважає, що такий захист потрібніший лікарям та іншим людям, які постійно наражаються на небезпеку.

"Після цього відео мама побачила, в яких іноді ситуаціях я можу перебувати. Найближчим часом перед мамою буде страшно з’являтися (сміється. – Ред.), дуже сильно сваритиме. Кожен відчуває небезпеку по-своєму. Якщо мені пишуть "бережи себе" — завжди жартуюсь, мовляв, я заговорений, мене нічого не бере. Коли справа стосується людей, яким можна допомогти, більше думаю про них, а не про себе", — розповів Денис.

Коментар мами Дениса. Скріншот

Додамо, що постраждалі, які потрапили на відео, перебувають у лікарні. Волонтер планує найближчим часом відвідати їх.

Як розповідає Денис, основна допомога, яку під час війни надає "Товариство Червоного Хреста України" — гуманітарна. Крім того, фахівці проводять тренінги з першої допомоги, роз’яснюють алгоритми дій при виявленні небезпечних пристроїв, пропагують безпечне донорство, а також загін швидкого реагування сприяє евакуації.

Волонтери у Харкові. Фото: "Товариство Червоного Хреста України"

Із перших днів, за словами Дениса, у Харкові неспокійно. Якось волонтери зі свого офісу спостерігали, як спускаються снаряди на парашутах: через вибухи в приміщенні затремтіла вітрина.

Допомогу людям по всьому Харкову забезпечує велику кількість людей: продумана логістика, є склад і кол-центр, працюють волонтери та водії. Денис додає, що 24 лютого у Харкові перебували близько 15 волонтерів-співробітників, зараз їх кількість зросла до 250 волонтерів.

Нагадаємо, у Харкові з перших днів великої війни працюють десятки волонтерів, які адресно розвозять гуманітарну допомогу до найнебезпечніших районів, наприклад, як Північна Салтівка — росіяни накривають її обстрілами буквально щодня. Але при цьому є люди, яких не влаштовує "робота" волонтерів. Так, харківський волонтер Максим Іванов розповів історію про те, як одна мешканка закидала волонтерам про "повільність".

Раніше "Телеграф" писав, що на Луганщині волонтери видавали гуманітарну допомогу, коли їх накрив мінометний обстріл. На жаль, двоє волонтерів померли на місці.