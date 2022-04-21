Волонтери повільно "працюють"? Скоро питатимемо у військових: "а чому ви так повільно гоните ру*ню?!" - Максим Іванов
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Український журналіст, волонтер, співзасновник громадської організації Dopomoga Kharkiv Максим Іванов розповів, як у Харкові волонтера звинуватили у повільній доставці гуманітарки
Салтівка. Під’їжджаю на адресу, телефоную.
- Доброго дня, гуманітарна допомога. Привіз вам продукти по заявці.
- А все, вже пізно.
- В сенсі?
- Ну ми вже на вокзалі.
- Ви покидаєте місто?
- Ну звичайно. Ви дуже повільно працюєте (останнє слово мені особливо западає), я вже забула, коли робила те замовлення.
В цей момент лунають декілька вибухів десь неподалік. Може виходи, може прильоти. А може це мене бомбануло всередині. Байдуже. Паралельно дивлюсь заявки — надійшла 17 квітня. Ну що ж.
- Я вас зрозумів.
- Ой, а ви можете завезти моїм батькам. Це неподалік. Будьлааасочка (тональність голосу дивним чином міняється з перед‘явно-розчарованого на ласкавий, благаючий).
- Так, кажіть адресу.
(каже адресу)
- Номер телефону, будь-ласка.
- Ой, а я не пам’ятаю. Ну підніміться, це п’ятий поверх, квартира 29.
- Окей.
Приїжджаю на адресу. Кодовий замок. Дзвонити дамі бажання немає. Стою, підбираю цифри до замку. Знову бомбить, тепер вже точно мене.
Врешті пакет все ж віддаю.
За спиною ще 8 адрес по Салтівці. Дуже хочу додому. Але треба їхати далі. Вмикаю двигун, перша передача йде туго. Потім зовсім не вмикається. Розумію що полетів вижимний підшипник. Докотився до СТО — діагноз підтверджено.
На кілька днів машину втрачено.
Час від часу ламається техніка, та й люди ламаються. От тільки коли двигун починає троїти, ми доливаємо мастило. Для людини ж мастилом може бути розуміння чи добре слово. Бо так ми дійдемо до того, що питатимемо в військових: "а чому ви так повільно гоните ру*ню?!"
А всі ми зараз насправді просто робимо що можемо і як можемо.
На фото я. Уявляю, як доведеться ходити кудись пішки.
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