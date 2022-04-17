Постраждалі від війни області отримають 10 млн продуктових наборів — Свириденко

Області, що постраждали від війни, отримають 10 млн продуктових наборів. Ці набори містять продукти тривалого зберігання з розрахунку забезпечення на один місяць для однієї людини.

Про це повідомляє у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"На реалізацію цієї програми вже виділено 5 млрд грн. До неї підключені 24 обласні військово-цивільні адміністрації та військово-цивільна адміністрація м. Києва. Швидкі та злагоджені дії дозволяють вчасно реагувати на гуманітарні загрози в регіонах і гарантують продовольчу безпеку для мільйонів українців", — зазначила вона.

Свириденко також повідомила, що координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань продовжує роботу, яка спрямована на забезпечення українців критично важливими товарами та послугами.

«Нам вдалося налагодити безперервне постачання гуманітарних вантажів через західний кордон. Це продукти харчування, одяг та взуття, лікарські засоби, товари медичного призначення, засоби гігієни», — розповіла вона.

Президент України, Офіс Президента та уряд, за її словами, ведуть постійний діалог з міжнародними організаціями, урядами та іноземними посадовцями. Вони отримують перелік найбільш гострих потреб та навзаєм спрямовують гуманітарну допомогу. Ця допомога силами Укрзалізниці, Укрпошти та інших перевізників доставляється до областей, де безпосередньо розподіляється між людьми.

Ведеться робота з торговими мережами, аби вони мали умови та можливості забезпечувати українців товарами, навіть у найвіддаленіших населених пунктах.

«Завдяки розширенню кредитної програми «5-7-9%» уряд та Міністерство економіки вирішують важливе завдання – забезпечення ритейлерів обіговими коштами», — зазначила Свириденко.

Нещодавно заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко в інтерв'ю Forbes розповів про механізм розподілу гуманітарних продуктових наборів для постраждалих областей: «За кожною областю є прикріплена область-сусід, яка все це пакує і відправляє. У нас є 10 регіонів, до яких ми доставляємо щонайперше, і 10 регіонів, які за це відповідають».