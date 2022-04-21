Волонтеры медленно "работают"? Скоро будем спрашивать у военных: "а почему вы так медленно гоните ру*ню?!" - Максим Иванов
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Украинский журналист, волонтер, соучредитель общественной организации Dopomoga Kharkiv Максим Иванов рассказал, как в Харькове волонтера обвинили в медленной доставке гуманитарки
Салтовка. Подъезжаю по адресу, звоню.
- Добрый день, гуманитарная помощь. Привезли вам продукты по заявке.
– А все, уже поздно.
– В смысле?
– Ну мы уже на вокзале.
– Вы покидаете город?
- Ну конечно. Вы очень медленно работаете (последнее слово мне особенно западает), я уже забыла, когда делала этот заказ.
В этот момент раздаются несколько взрывов где-то неподалеку. Может выходы, может прилеты. А может, это меня бомбило внутри. Неважно. Параллельно смотрю заявки – поступила 17 апреля. Ну что же.
– Я вас понял
– Ой, а вы можете завезти моим родителям. Это недалеко. Будьлааасочка (тональность голоса странным образом меняется с предъявительно-разочарованного на ласковый, умоляющий).
– Да, говорите адрес.
(говорит адрес)
– Номер телефона, пожалуйста.
– Ой, а я не помню. Ну поднимитесь, это пятый этаж, квартира 29
– Окей.
Приезжаю на адрес. Кодовый замок. Звонить даме желания нет. Стою, подбираю цифры к замку. Снова бомбит, теперь уж точно меня.
Наконец пакет все-таки отдаю.
За спиной еще 8 адресов по Салтовке. Очень хочу домой. Но нужно ехать дальше. Включаю двигатель, первая передача идет туго. Потом совсем не включается. Понимаю, что полетел выжимной подшипник. Докатился до СТО – диагноз подтвержден.
На несколько дней машина потеряна.
Время от времени ломается техника, и люди ломаются. Вот только когда двигатель начинает троить, мы доливаем смазку. Для человека же смазкой может быть понимание или хорошее слово. Так мы дойдем до того, что будем спрашивать у военных: "а почему вы так медленно гоните ру*ню?!"
А все мы сейчас просто делаем что можем и как можем.
На фото я. Представляю, как придется ходить куда-нибудь пешком.
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