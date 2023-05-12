"Нехай вона стане бронею": Залужному подарували незвичайну вишиванку (фото)

Цю вишиванку головнокомандувачу подарували як броню і тому ззаду вишили тризуб

У рамках проекту "Вишивка в одязі видатних українців" було створено нову вишиванку у військовому стилі. Перший зразок подарували головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Про це повідомляє видання Zaxid.net, посилаючись на інформацію представників цього українського проекту.

"Рівно рік тому наш проект відтворив сорочку Степана Бандери. Разом з організаторами Всесвітнього дня вишиванки ми провели не одну акцію "Вишиванка – духовна броня українців". Ця сорочка допомогла нам придбати бронежилети для воїнів, реанімобіль для госпітальєрів, купу необхідного спорядження для ЗСУ. Але війна триває, тому була створена сорочка для захисника – Бандера Military Style", – повідомили представники.

У новому варіанті вишиванки є схожий орнамент із тим, що був на сорочці Степана Бандери. Його відтворили з фото провідника ОУН. Сама вишиванка виконана у відтінку хакі, а на спині вишитий тризуб.

Перший зразок дістався у подарунок Валерію Залужному.

"Ми пишаємося тим, що найперша сорочка з цієї колекції тепер належить нашому головному захиснику! Нехай вона стане вишиваною бронею для нашого головнокомандуючого, бо саме він веде наших воїнів до перемоги", — зазначили творці вишиванки.

За словами засновниці ініціативи Тетяни Зез, подібна вишиванка, лише у червоно-чорному кольорі, буде презентована 13 травня. Вона зазначила, що команда також напрацювала дизайн сорочки для немовлят.

"Бандера досі працює на перемогу. Ми подарували цю сорочку Залужному як броню, тому вишили ззаду тризуб, щоб з ним було все добре. А взагалі зробили Бандера official – таку, як вона була. Тоді на прохання клієнтів ми зробили Бандера Family look. Тепер військову. Ще у нас є льолі (сорочки для немовлят) "Бандерятко". Узор той самий, тільки кольорами гралися", — пояснила Тетяна Зез.

Ще одну вишиванку у стилі мілітарі передали на благодійність для збирання коштів на квадрокоптер. Надалі разом із засновницею Всесвітнього дня вишиванки Лесею Воронюк вони планують зробити партію вишиванок для збирання коштів на військове обладнання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці 2022 року Валерій Залужний підписав скандальний календар із фотографіями оголених українських журналісток.