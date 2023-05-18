"Два смысла, объединенные одной датой": Зеленский обратился к украинцам

В этот день президент сфотографировался в особенной вышиванке

Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Его ежегодно празднуют в третий четверг мая. Однако в этом году эта дата объединила в себе сразу два смысла.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegra-канале.

"79 лет назад в этот день советские власти начали депортацию крымскотатарского народа. Народа, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. Но народ сохранился. И будет жить свободно!", — написал он.

Глава государства отметил, что в этом день на нем особенная вышиванка – с орнаментами, которые символизируют единство украинского и крымского народов. Зеленский назвал их символами силы, и стремления жить в своем доме.

"Пусть нынешний День вышиванки в Украине станет напоминанием о том, через что пришлось пройти нашим людям и как крепка наша культура. Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были отняты тоталитарными режимами! Уважаем наши народы, их силу и культуру!", — подытожил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному подарили необычную вышиванку в стиле милитари. Первый образец из коллекции представители украинского проекта "Вишивка в одязі видатних українців" решили вручить именно ему.