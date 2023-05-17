Світові зірки у вишиванках — "перемога" чи ні? Українцям пояснили нюанс

Потрібно звертати увагу не лише на саму вишиванку, вважає дизайнер

З кожним роком все більше українців воліють повертатися до своєї культури та цікавляться національним одягом, при цьому у вишиванках помічають і багато відомих іноземців. Проте не у кожній появі знаменитості у вишиванці є позитив для українців.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" напередодні Дня вишиванки висловила всесвітньо відома дизайнер вишиванок Юлія Магдич.

Вона зауважила, що останнім часом коло знаменитостей, які носять українські вишиванки, справді стає ширшим: "Це мені десь приємно, але це не головне".

За її словами, справді важливо, щоб ці знаменитості одягали український етнічний одяг із правильним меседжем.

"Коли ви бачите нашу сукню, ви розумієте, що це — наша вишиванка. А для людини з іншої культури — просто сукня із квітами. Працюємо над тим, щоб ці меседжі були правильними", — наголошує Юлія Магдич.

Більше по темі читайте в інтерв’ю на "Телеграфі": Танки та ДНК нації в квітах. Юлія Магдич розповіла про вишиванки часів війни.

Варто зауважити, що дизайнер має власний бренд "Yuliya Magdych", під яким випускає одяг, що поєднує українські традиції та сучасні тренди. Цей бренд представлений у десятках країн світу та вишиванки від Юлії Магдіч носять такі зірки як мати Ілона Маска Мей Маск, голлівудська актриса Кетрін Зета Джонс та багато інших відомих осіб.