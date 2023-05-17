Мировые звезды в вышиванках, - "перемога" или нет? Украинцам объяснили нюанс

Нужно обращать внимание не только на саму вышиванку, считает дизайнер

С каждым годом все больше украинцев предпочитают возвращаться к своей культуре и интересуются национальной одеждой, при этом в вышиванках замечают и много известных иностранцев. Однако не в каждом появлении знаменитости в вышиванке есть позитив для украинцев.

Такое мнение в интервью для "Телеграфа" в преддверии Дня вышиванки высказала всемирно известная дизайнер вышиванок Юлия Магдич.

Она заметила, что в последнее время круг знаменитостей, которые носят украинские вышиванки, действительно становится шире: "Это мне где-то приятно, но это не главное".

По ее словам, действительно важно, чтобы эти знаменитости надевали украинскую этническую одежду с правильным месседжем.

"Когда вы видите наше платье, вы понимаете, что это наша вышиванка. А для человека из другой культуры — просто платье с цветами. Работаем над тем, чтобы эти месседжи были верными", — подчеркивает Юлия Магдич.

Больше по теме читайте в интервью на "Телеграфе": Танки и ДНК нации в цветах. Юлия Магдич рассказала о вышиванках времен войны.

Стоит заметить, что дизайнер имеет собственный бренд "Yuliya Magdych", под которым выпускает одежду, которая объединяет украинские традиции и современные тренды. Этот бренд представлен в десятках стран мира и вышиванки от Юлии Магдич носят такие звезды как мать Илона Маска Мэй Маск, голливудская актриса Кэтрин Зета Джонс и много других известных лиц.