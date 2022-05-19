День вышиванки 2022: яркие поздравления на украинском языке

"Телеграф" собрал подборку красивых поздравлений с Днем вышиванки.

Каждый год, в третий четверг мая в Украине отмечается один из самых красивых праздников — праздник национальной украинской одежды День вышиванки. В 2022 году он выпал на 19 мая.

Вышиванка — это не просто часть одежды, это часть Украины и ее людей, часть ее истории, которой уже очень много лет. А также это настоящий оберег, который, как раньше верили, защищает от зла.

День вышиванки — праздник неофициальный, и обязательных мероприятий в этот день нет. Однако, уже традиционно, в этот праздник каждый украинец надевает вышиванку. А в период войны в Украине такое простое действие в очередной раз покажет единство, несгибаемость и красоту украинского народа.

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Обязательно поздравьте всех родных с самобытным праздником украинской культуры – с Днем вышиванки!

Поздравления с Днем вышиванки 2022:

Также "Телеграф" прелагает посмотреть, какие мировые знаменитости имеют в своем гардеробе украинскую вышиванку.