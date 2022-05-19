День вишиванки 2022 року: яскраві привітання українською мовою

"Телеграф" зібрав добірку гарних привітань із Днем вишиванки.

Щороку, у третій четвер травня в Україні відзначається одне з найкрасивіших свят — свято національного українського одягу «День вишиванки». 2022 року він випав на 19 травня.

Вишиванка — це не просто частина одягу, це частина України та її людей, частина її історії, якій уже багато років. І це справжній оберіг, який, як раніше вірили, захищає від зла.

День вишиванки — свято неофіційне, і обов’язкових заходів цього дня немає. Проте, вже традиційно, на це свято кожен українець одягає вишиванку. А в період війни в Україні така проста дія вкотре покаже єдність, непохитність та красу українського народу.

Читайте також: Категорія Привітання З Днем вишиванки 2022: барвисті картинки та листівки українською День вишиванки — це свято, яке популяризує етнічний український одяг та національні традиції.

Обов’язково привітайте всіх рідних із самобутнім святом української культури – з Днем вишиванки!

Привітання з Днем вишиванки 2022:

Також "Телеграф" пропонує подивитися, які світові знаменитості мають у своєму гардеробі українську вишиванку.