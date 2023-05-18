Цілком таємно: одна з країн-союзниць навчила та озброїла кілька тисяч бійців ЗСУ

До п’яти тисяч українських солдатів пройшли таємне навчання у Швеції

Країни-союзниці України регулярно проводять навчання українських воїнів. За інформацією Генштабу, групи українських воїнів проходять навчання у Литві, Німеччині, Польщі, Великій Британії та інших країнах. А зараз уперше стало відомо, що Швеція погодилася навчити бригаду чисельністю від 3 до 5 тисяч солдатів на сучасній західній техніці, але робила це цілком таємно.

Про це пише британське видання The Times, а пізніше підтвердив шведський громадський мовник SVT із посиланням на власні джерела. Зазначається, що ця бригада може стати одним із найбільш боєздатних підрозділів, які братимуть участь у контрнаступі.

Так, українські воїни у Швеції оснащені німецькими танками Leopard 2, шведськими артилерійськими системами Archer та шведськими бойовими машинами CV-90. Така кількість сучасної західної техніки робить бригаду "одним із найпотужніших підрозділів ЗСУ".

Як повідомляє британська газета, у травні бригада вже повернулася до України і найближчим часом буде задіяна на фронті. А шведські ЗМІ повідомляють, що це перше публічне повідомлення про те, що українські воїни навчаються у Швеції. Офіційно шведські Сили оборони, як і Генштаб ЗСУ, інформацію не підтверджують, але й не спростовують.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як довго українських пілотів навчатимуть роботі з літаками F-16. За словами військового експерта, в українських пілотів не повинно виникнути складнощів у роботі із західними винищувачами.