путін навчив? в Африці зажадали "референдуму" на Донбасі - ЗМІ

Поки що незрозуміло, як на таке відреагують в Україні

Країни Африки, які нещодавно заявили про мирну ініціативу щодо війни в Україні, виступили з досить гучним проханням. Там запросили гарантії припинення вогню на Донбасі і не лише.

Про це пише видання Jeune Afrique.

У матеріалі вказується, що африканці перед візитами до москви та Києва " хочуть отримати гарантії тимчасового припинення вогню та нового референдуму на Донбасі".

Поки що незрозуміло, як на таке відреагують в Україні, але найімовірніше, гучні заяви країн Африки будуть відкинуті. Адже в Україні вже неодноразово заявляли, що якщо Україна і піде на переговори з окупантами, то вони відбуватимуться виключно на умовах Києва. А про бажання якихось "референдумів" на власній території в нашій країні, природно, нічого раніше чути не було.

Після цього, до речі, російські пропагандисти поширили інформацію, посилаючись на посольство ПАР, що представник президента ПАР щодо мирної ініціативи може приїхати цими вихідними до москви. Це виглядає трохи дивно після вищезгаданих заяв, адже жодних гарантій ні від росії, яка зараз активно штурмує Бахмут ні від України, яка готується до контрнаступу, вони навряд могли отримати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Зеленського відреагували на мирну ініціативу країн Африки. Там заявили, що готові вислухати африканців, але дали зрозуміти, що наша країна буде прагнути саме до свого мирного плану.