росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні: де пролунали вибухи (фото, відео)

Україна зазнала чергового масового ракетного удару з боку росії

У ніч проти 18 травня ворог здійснив новий масований ракетний удар по Україні. Вибухи чули у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Одеській та Харківській областях.

"Телеграф" зібрав усю актуальну інформацію про нічні події в Україні.

Ще до півночі окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. За даними моніторингових пабліків, ракети запускали з кораблів та авіації над Чорним морем. На жаль, в області було зафіксовано прильоти.

Наслідки прильотів в Одеській області

Наслідки прильотів в Одеській області

Як уточнив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, внаслідок обстрілу загинула людина, ще двоє отримали поранення.

Близько опівночі ворог обстріляв Харків та область із систем С-300.

Одна з ракет впала в Білгородській області.

Повітряна тривога поширилася по всій Україні о 4.06. Після цього почали надходити повідомлення про вибухи з різних куточків нашої країни.

За даними моніторингових каналів, ворог запустив по нашій території крилаті ракети з літаків та кораблів, також було зафіксовано безпілотники.

Близько 4:30 вибухи пролунали на Вінниччині. Голова регіону Сергій Борзов повідомив, що у небі над областю працюють сили ППО.

Пізніше у мережі повідомили про звуки вибухів у Хмельницькій області, проте коментарів від місцевої влади поки що не надходило.

Також була інформація про вибухи в Житомирській області, але знову ж таки — офіційної інформації наразі немає.

Близько 5:00 серія потужних вибухів пролунала у Києві та області. Місцева влада повідомила про падіння уламків БПЛА та крилатих ракет у Деснянському та Дарницькому районах Києва. На щастя обійшлося без постраждалих. Також вибухи чули і на Київщині.

Станом на 6:40 карта тривог в Україні має такий вигляд:

Раніше "Телеграф" писав, що 16 травня під удар потрапила Миколаївська область, один із російських боєприпасів потрапив до будівлі супермаркету.