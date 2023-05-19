"Кожен метр — як 10 км": у Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ під Бахмутом

У Міноборони розповіли про ситуацію під Бахмутом

ЗСУ продовжують впевнено просуватися на флангах під Бахмутом, тоді як окупанти все ще сподіваються повернути позиції, які втратили.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, визволення територій дається українським військовим нелегко.

Маляр зазначила, що активні бойові дії продовжуються у передмісті Бахмута на півдні та на півночі.

"Вчора буквально я давала інформацію на скільки ми там просунулися. З одного боку, це здається невелика відстань. Ми говорили про приблизно 20 квадратних кілометрів. І вчора ми назвали дані по обох флангах: по одному десь 500 м, а по іншому близько 1 км", — сказала вона.

Представник силового відомства додала, що окупанти зосередили велику кількість сил у самому місті та в його околицях. У зв’язку з цим українським військовим дуже непросто виконувати бойові завдання.

"Там кожен метр це як 10 км просування в інших умовах", — зазначила заступник міністра.

Говорячи про ситуацію в самому місті, вона зазначила, що там здебільшого зараз точаться бої у південно-західній частині.

"Ми цю частину контролюємо станом на даний момент і ворогові не вдається здійснити його плани. Тобто, атаки продовжуються і наші ці атаки відбивають", — завершила вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у росії видали цинічну брехню про Бахмут.