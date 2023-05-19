У росії видали цинічну брехню про Бахмут: намагаються виправдатися

Російська влада видала нову порцію брехні, обіцяє відновити Бахмут

Російська влада регулярно бреше своєму народу, для рф це норма життя — нещодавно вони видали фейк про те, що нібито знищили американський ЗРК "Patriot" в Україні, а тепер цинічно заявили, що в Бахмуті, який вони практично знесли з лиця землі, нібито " немає "страшних" руйнувань".

Чергову брехню видав російський віце-прем’єр марат Хуснуллін в інтерв’ю одному з росЗМІ.

Росіянин також самовпевнено розмірковує про те, що буде після захоплення Бахмута (який у росії називають радянською назвою Артемівськ), армією окупантів.

"План відновлення Артемівська буде готовий після його звільнення — місто можна відновити, там немає "страшних" руйнувань", — зокрема сказав він.

Проте особливий цинізм цієї брехні у тому, що Бахмут практично знищений росіянами. Це наочно видно при порівнянні супутникових світлин міста, зроблених у травні минулого року і зараз. Знищено цілі квартали, від багатьох будинків залишилися лише уламки, дерева стерли з лиця землі, а магазини та інфраструктура перетворилися на друзки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські воїни продовжують витісняти ворога під Бахмутом. Воїни третьої окремої штурмової бригади просунулися на західних околицях Бахмута на 700 метрів углиб позицій росіян, а ширина смуги прориву становила 2 км.