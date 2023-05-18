Місто-привид: як за рік окупанти знищили Бахмут (фото із супутника)

До вторгення у Бахмуті жили понад 70 тисяч людей

Російські окупанти вже рік намагаючись захопити Бахмут повністю знищили місто. Супутникові знімки показують, що станом на травень минулого року в Бахмуті ще не настільки наочно відчувалася війна — в місті були цілі будинки та дерева. Однак в червні минулого року російські війська почали спроби захопити Бахмут і зараз місто стає привидом.

За останні 12 місяців його майже знищено повністю. Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки з високою роздільною здатністю. Вони показують різні квартали Бахмута або окремі будинки у порівнянні з травнем минулого року.

Знищені цілі квартали Від гарних будівель лишилися уламки

Наразі від багатьох будинків лишилися самі уламки, дерева стерли з лиця землі, а магазини та інфраструктура перетворилися на скалки. Компанія прокоментувала знімки так: "Частини міста, які рік тому були обсаджені деревами та парками, тепер повністю очищені від усієї рослинності та вкриті коричневим або червоним пилом і сміттям".

З зеленого місто перетворилося на коричнево-червоне

Через прихід окупантів місто вкрите брунатним пилом

Над містом здіймається дим

Окупанти не жаліють боєприпасів, намагаючись витіснити українських захисників з тої частини міста, яку вони ще утримують. Більшу частину Бахмута ворогові вдалося захопити — вони день і ніч поливають українських захисників вогнем. Російські війська б'ють по місту фосфорними боєприпасами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що хоч ворог і просувається в самому Бахмуті, на флангах українські сили тіснять окупантів. Росіяни активно готуються до оборони, що ускладнює просування.