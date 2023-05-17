Просуваємось, але є тривожні новини: у Міноборони та ЗСУ розповіли про бої за Бахмут

росіяни активно готуються до контрнаступу України, будують фортифікаційні споруди, риють траншеї та створюють взводні опорні пункти

Сили оборони України не лише не втратили звільнені території в районі Бахмута, площею 20 квадратних кілометрів, а й просуваються далі. Однак окупанти тиснуть у самому місті, їм вдалося трохи просунутися.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

"Звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км – не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках є просування", — зазначила вона.

Водночас у самому Бахмуті тривають запеклі бої. Ворог трохи просунувся.

"Все, що у військовому сенсі, можна зробити в цій ситуації — наше командування та бійці роблять. Роблять професійно і на межі можливостей", — резюмувала Маляр.

У той же час, прес-секретар Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що за добу українська армія пройшла до 500 метрів на певних ділянках у районі Бахмуту.

Він додав, що росіяни активно готуються до контрнаступу України, будуючи фортифікаційні споруди, із системою траншей та взводних опорних пунктів.

За словами Череватого, зараз триває найважчий період в обороні Бахмутського напрямку, окупанти завдають ударів різними засобами ураження. Українські ж воїни виявляють "чудеса влучності, кмітливості, військової винахідливості".

Як розповідав "Телеграф", днями Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський побував на Бахмутському напрямі та порівняв ворожих солдатів з пацюками, що потрапили в мишоловку.