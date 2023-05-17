Просуваємось, але є тривожні новини: у Міноборони та ЗСУ розповіли про бої за Бахмут
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
росіяни активно готуються до контрнаступу України, будують фортифікаційні споруди, риють траншеї та створюють взводні опорні пункти
Сили оборони України не лише не втратили звільнені території в районі Бахмута, площею 20 квадратних кілометрів, а й просуваються далі. Однак окупанти тиснуть у самому місті, їм вдалося трохи просунутися.
Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.
"Звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км – не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках є просування", — зазначила вона.
Водночас у самому Бахмуті тривають запеклі бої. Ворог трохи просунувся.
"Все, що у військовому сенсі, можна зробити в цій ситуації — наше командування та бійці роблять. Роблять професійно і на межі можливостей", — резюмувала Маляр.
У той же час, прес-секретар Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що за добу українська армія пройшла до 500 метрів на певних ділянках у районі Бахмуту.
Він додав, що росіяни активно готуються до контрнаступу України, будуючи фортифікаційні споруди, із системою траншей та взводних опорних пунктів.
За словами Череватого, зараз триває найважчий період в обороні Бахмутського напрямку, окупанти завдають ударів різними засобами ураження. Українські ж воїни виявляють "чудеса влучності, кмітливості, військової винахідливості".
Як розповідав "Телеграф", днями Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський побував на Бахмутському напрямі та порівняв ворожих солдатів з пацюками, що потрапили в мишоловку.