Окупанти втратили позиції під Бахмутом: у ЗСУ повідомили деталі

Окупанти так і не змогли захопити місто

Українські військові досягли успіху під Бахмутом та відкинули росіян на два кілометри на деяких ділянках фронту.

Про це повідомив командувач Східного угрупування військ, генерал-полковник Олександр Сирський у своєму telegram-каналі.

"На окремих ділянках фронту ворог не зміг утримати тиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів", — повідомив він.

За словами Сирського, грамотне проведення оборонної операції дозволило виснажити сили найманців ПВК "Вагнер", через що їх довелося міняти на гірше підготовлені підрозділи регулярної російської армії.

Він зазначив, що попри заяви росіян про намір взяти місто до 9 травня, цієї мети вони досягти не змогли, а битва за Бахмут продовжується.

Крім того, генерал підтвердив, що успіх для українських сил забезпечили бійці 3-ї окремої штурмової бригади, які завдали потужного удару по окупантах та продемонстрували міць української армії.

Як повідомлялося раніше, ватажок найманців ПВК "Вагнера" євгеній пригожин вкотре поскаржився на те, що йому не дають снарядів, а також повідомив, що "вагнерівці" залишаться в Бахмуті "ще кілька днів".