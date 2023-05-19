Штурм скасовується: HIMARS знищив роту "найновіших" російських танків у Донецьку (фото)

Окупанти втратили цілу роту танків Т-90

У Петровському районі окупованого Донецька знищили роту танків Т-90, яких у Росії неодноразово називали "найпотужнішою бронетанковою технікою на озброєнні сухопутних військ".

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.

За його інформацією, йдеться про знищення до 10 одиниць танків. Ліквідувати техніку окупанта вдалося вночі за допомогою удару HIMARS.

"Танки помітив БПЛА "Посейдон" у Петрівському районі окупованого Донецька. Вони, ймовірно, мали взяти участь у штурмі Мар’їнки, що знаходиться поруч", — уточнив журналіст.

Цікаво, що раніше неодноразово надходили повідомлення від наших військових про випадки захоплення "нових танків" окупантів Т-90. Також було багато повідомлень про їхнє знищення на полі бою.

Водночас, у ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що ворог продовжує численні спроби штурму на Мар’їнському напрямку і ситуація тут залишається напруженою.

Раніше "Телеграф" писав про те, наскільки західні та російські танки пристосовані до бездоріжжя.